В Киеве и ряде других областей Украины вновь объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины звучат сигналы воздушной тревоги. Ночью об этом сообщали власти пяти регионов

Мобильное бомбоубежище в Харькове (Фото: Sergey Kozlov / EPA / ТАСС)

Власти Киева объявили в городе воздушную тревогу. Городская администрация призвала жителей проследовать в укрытия.

О сигналах воздушной тревоги сообщили и власти других областей Украины, в том числе Одесской, Николаевской, Полтавской и Сумской. Телеграм-канал Klymenko Time опубликовал карту с обозначением регионов, где объявлена тревога — сигналы звучат практически на всей территории страны.

Ночью тревогу объявляли в областях на востоке Украине — Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Кировоградской.

С 10 октября власти украинских регионов неоднократно объявляли воздушную тревогу в связи с массированными ударами российских сил. В частности, 13 октября сигналы звучали по всей стране. Власти областей сообщали о взрывах, отключениях электричества и других последствиях атак.

В российском Минобороны 10 и 11 октября отчитывались о том, что «все назначенные объекты были поражены». 14 октября в военном ведомстве сообщили об ударах по объектам системы военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях.

Президент Владимир Путин в тот же день заявил, что в планах Минобороны было поразить 29 объектов. «Семь не было поражено так, как это планировало Минобороны. Добивают эти объекты постепенно, необходимости в массированных ударах нет, во всяком случае сейчас, а там видно будет», — сказал Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 14 октября заявил, что в стране восстановили уже 15 объектов энергосистемы, которые пострадали в результате атак. «В большинстве регионов восстановлена техническая возможность подачи электричества. Хотя в некоторых городах и районах энергетики еще вынуждены применять графики стабилизационных отключений», — сказал он.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате массированных ракетных ударов российских сил пострадало около 30% энергетической инфраструктуры страны. 12 октября он заявил, что это «первый случай с начала военных действий», когда Россия «резко нацелилась» на энергетическую инфраструктуру.