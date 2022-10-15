Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 62,47 (-0,12) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 63,06 (-0,44) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Сканер для ДТП: как сделать разбор аварий более точным и быстрым Партнерский проект, 07:42
В Киеве и ряде других областей Украины вновь объявили воздушную тревогу Политика, 07:33
Власти вновь сообщили о взрывах и работе ПВО в Новой Каховке Политика, 07:23
МВФ увидел негативное влияние укрепления доллара почти на все страны мира Экономика, 07:19
Зачем водителям-новичкам нужны ученические права Партнерский проект, 06:51
Hyundai начнет в США строительство завода за $5,5 млрд Бизнес, 06:36
Паромы в Крыму продолжат курсировать после ремонта моста Общество, 06:30
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
На Sotheby's продали первую абстрактную картину Рихтера за $20,4 млн Общество, 06:03
Саудовская Аравия выделила Украине $400 млн гуманитарной помощи Политика, 05:19
Президент Швейцарии назвал абсурдными санкции в научной сфере Политика, 04:56
«РИА Новости» сообщило о применении на Украине комплексов «Пенициллин» Политика, 04:48
Вильфанд назвал сроки «предзимья» в Центральной России Общество, 04:24
США изучат варианты обеспечения ВСУ интернетом после просьбы Маска Политика, 03:51
МВФ оценил потери стран Европы при прекращении поставок газа из России Политика, 03:36
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве и ряде других областей Украины вновь объявили воздушную тревогу

Почти по всей Украине вновь объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины звучат сигналы воздушной тревоги. Ночью об этом сообщали власти пяти регионов
Мобильное бомбоубежище в Харькове
Мобильное бомбоубежище в Харькове (Фото: Sergey Kozlov / EPA / ТАСС)

Власти Киева объявили в городе воздушную тревогу. Городская администрация призвала жителей проследовать в укрытия.

О сигналах воздушной тревоги сообщили и власти других областей Украины, в том числе Одесской, Николаевской, Полтавской и Сумской. Телеграм-канал Klymenko Time опубликовал карту с обозначением регионов, где объявлена тревога — сигналы звучат практически на всей территории страны.

Ночью тревогу объявляли в областях на востоке Украине — Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Кировоградской.

С 10 октября власти украинских регионов неоднократно объявляли воздушную тревогу в связи с массированными ударами российских сил. В частности, 13 октября сигналы звучали по всей стране. Власти областей сообщали о взрывах, отключениях электричества и других последствиях атак.

В российском Минобороны 10 и 11 октября отчитывались о том, что «все назначенные объекты были поражены». 14 октября в военном ведомстве сообщили об ударах по объектам системы военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях.

Президент Владимир Путин в тот же день заявил, что в планах Минобороны было поразить 29 объектов. «Семь не было поражено так, как это планировало Минобороны. Добивают эти объекты постепенно, необходимости в массированных ударах нет, во всяком случае сейчас, а там видно будет», — сказал Путин.

Читайте на РБК Pro
Болит поясница: комплекс упражнений, чтобы с этим справиться Деглобализация-2022: почему мир раскалывается на части и что будет дальше В какой стране рецессия начнется раньше и будет тяжелее: мнения экспертов Ребенок — прокрастинатор. Как помочь ему выполнять все задачи в срок

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 14 октября заявил, что в стране восстановили уже 15 объектов энергосистемы, которые пострадали в результате атак. «В большинстве регионов восстановлена техническая возможность подачи электричества. Хотя в некоторых городах и районах энергетики еще вынуждены применять графики стабилизационных отключений», — сказал он.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате массированных ракетных ударов российских сил пострадало около 30% энергетической инфраструктуры страны. 12 октября он заявил, что это «первый случай с начала военных действий», когда Россия «резко нацелилась» на энергетическую инфраструктуру.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Киев Воздушная тревога Украина
Материалы по теме
В пяти регионах на востоке Украины объявили воздушную тревогу
Политика
В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу
Политика
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter