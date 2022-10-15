В пяти регионах на востоке Украины объявили воздушную тревогу

Власти Николаевской и Полтавской областей объявили воздушную тревогу в регионах. Телеграм-канал Klymenko Time публикует карту, на которой отмечены регионы, где звучат сигналы. Среди них также Днепропетровская и Харьковская области и ряд районов Кировоградской.

В Николаевской области воздушную тревогу объявили еще в 22:18, в 23:43 это сделали власти Полтавской области.

До этого воздушная тревога была объявлена в Одесской области, однако к 23:40 ее отменили.

С 10 октября власти украинских регионов несколько раз объявляли воздушную тревогу в связи с массированными ударами российских сил. В частности, 13 октября сигналы звучали по всей стране. Власти областей сообщали о взрывах, отключениях электричества и других последствиях атак.

В российском Минобороны 10 и 11 октября отчитывались о том, что «все назначенные объекты были поражены». 14 октября в военном ведомстве сообщили об ударах по объектам системы военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях.

Президент Владимир Путин в тот же день заявил, что в планах Минобороны было поразить 29 объектов. «Семь не было поражено так, как это планировало Минобороны. Добивают эти объекты постепенно, необходимости в массированных ударах нет, во всяком случае сейчас, а там видно будет», — сказал Путин.