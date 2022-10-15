Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 62,47 (-0,12) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 63,06 (-0,44) Инвестиции, 14 окт, 16:01
«Хагрид будет всегда». Каким был Робби Колтрейн Общество, 00:49 
Байден объявил о выделении военной помощи Украине на $725 млн Политика, 00:49
Учения НАТО по ядерному сдерживанию пройдут с 17 по 30 октября Политика, 00:47
В пяти регионах на востоке Украины объявили воздушную тревогу Политика, 00:37
Reuters узнал о получении повесток в крупнейшей нефтесервисной компании Бизнес, 00:29
В Турции при взрыве в шахте погибли 22 человека Общество, 00:05
Методы девяностых: как внук учителя создал бизнес-империю за $200 млрд Pro, 00:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Давление и махинации. В чем обвиняли переизбранного президента СБР Спорт, 00:00
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 14 окт, 23:55
Рогов сообщил о попытке удара по Мелитополю дронами-камикадзе ВСУ Политика, 14 окт, 23:49
Швеция отказалась делиться с ФРГ секретными данными по «Северному потоку» Политика, 14 окт, 23:43
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу Политика, 14 окт, 23:38
Йеллен заявила об отсутствии решения по потолку цен на нефть из России Политика, 14 окт, 23:31
Как снизить число нетрезвых водителей на дорогах Партнерский проект, 14 окт, 23:23
Военная операция на Украине ,  
0 

В пяти регионах на востоке Украины объявили воздушную тревогу

Власти Николаевской и Полтавской областей объявили воздушную тревогу в регионах. Телеграм-канал Klymenko Time публикует карту, на которой отмечены регионы, где звучат сигналы. Среди них также Днепропетровская и Харьковская области и ряд районов Кировоградской.

В Николаевской области воздушную тревогу объявили еще в 22:18, в 23:43 это сделали власти Полтавской области.

До этого воздушная тревога была объявлена в Одесской области, однако к 23:40 ее отменили.

С 10 октября власти украинских регионов несколько раз объявляли воздушную тревогу в связи с массированными ударами российских сил. В частности, 13 октября сигналы звучали по всей стране. Власти областей сообщали о взрывах, отключениях электричества и других последствиях атак.

В российском Минобороны 10 и 11 октября отчитывались о том, что «все назначенные объекты были поражены». 14 октября в военном ведомстве сообщили об ударах по объектам системы военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях.

Президент Владимир Путин в тот же день заявил, что в планах Минобороны было поразить 29 объектов. «Семь не было поражено так, как это планировало Минобороны. Добивают эти объекты постепенно, необходимости в массированных ударах нет, во всяком случае сейчас, а там видно будет», — сказал Путин.

Читайте на РБК Pro
QIWI наращивает прибыль на акцию. Стоит ли в нее инвестировать
Как провести диагностику компании по методу «большой тройки»
Ребенок — прокрастинатор. Как помочь ему выполнять все задачи в срок
Серж Фаге – РБК: «В Кремниевой долине против русских ничего не имеют»

Теги
Воздушная тревога Украина
Материалы по теме
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Политика
В ряде областей Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу
Политика
В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter