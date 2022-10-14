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Минобороны заявило об ударах в Киевской, Львовской и Харьковской областях

Минобороны России: в Киевской и Харьковской областях нанесены удары по объектам управления
Удары нанесены по военным и энергетическим объектам. В Львовской области уничтожен арсенал с запасами западного вооружения.
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

По городу Броды Львовской области был нанесен удар оружием большой дальности морского базирования, цель — арсенал, на котором хранились «значительные запасы» западного оружия, военной техники и боеприпасов, сообщило Минобороны России.

В Киевской и Харьковской областях российские удары пришлись по «объектам системы военного управления» и энергетики, также сообщили в ведомстве.

Накануне глава администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил об уничтожении военного объекта в Золочевском районе региона. В этом районе расположен город Броды. Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко тогда же заявил, что в Киевской области подверглись ударам объекты критической инфраструктуры.

14 октября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе произошло несколько взрывов. Объявили воздушную тревогу.

С понедельника воздушная тревога каждый день звучит по всей Украине или в ее отдельных областях. 10 и 11 октября ударам российских сил подвергались украинские энергетические, военные объекты и объекты связи. Президент России Владимир Путин в понедельник заявил, что массированный удар проводится по предложению Минобороны и плану Генштаба. По его словам, в случае продолжения терактов на российской территории «ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз».


 

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Минобороны Военная операция на Украине Львовская область Украина
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