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В новый пакет помощи США Украине вошли снаряды HIMARS и грузовики Humvee

Пентагон сообщил, что в новый пакет помощи Украине вошли снаряды HIMARS и грузовики Humvee

США в рамках нового пакета помощи поставят Украине дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, более 200 армейских грузовиков Humvee, 23 тыс. артиллерийских снарядов, 5 тыс. противотанковых орудий и 5 тыс. дистанционных противотанковых минных систем RAAM, сообщает Пентагон.

Также в очередной пакет помощи вошли 500 высокоточных артиллерийских снарядов, высокоскоростные протирадиолокационные ракеты HARM (их количество не называется), стрелковое оружие и более 2 млн патронов к нему, а также медицинские принадлежности.

Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить до  $725 млн на помощь Украине. До этого Reuters писал, что в этот пакет не войдут обещанные украинскому президенту Владимиру Зеленскому современные системы ПВО, поскольку он предназначен для контрнаступления. Позднее в Белом доме добавили, что Киев также получит два зенитно-ракетных комплекса NASAMS.

В Пентагоне указали, что с начала боевых действий США выделили Украине помощь на сумму около $17,6 млрд.

Байден пообещал Зеленскому поставить передовые ПВО после массированных ракетных ударов российских сил по объектам инфраструктуры Украины, продолжающихся с 10 октября. Атакам предшествовал взрыв на Крымском мосту, который российские власти считают терактом, организованным украинскими спецслужбами.

Действия России раскритиковали западные страны, они пообещали на этом фоне поставить Украине новые вооружения. В офисе украинского президента говорили, что Украина получила в последние дни такой объем вооружений, о котором прежде «и близко не мечтала». «Золотой дождь, оружейный, который просыпался на нас в течение двух последних дней», — сказал советник офиса Алексей Арестович.

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Москва не раз критиковала военную поддержку Украины со стороны западных государств. «Это сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата», — заявил в середине октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Теги
военные поставки США Пентагон РСЗО «HIMARS»
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