В Мариуполе ПВО сбила две ракеты ВСУ

Фото: Минобороны РФ

В городе Мариуполе Донецкой народной республики (ДНР) система ПВО сбила две ракеты, выпущенные украинскими вооруженными силами, передает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на городскую администрацию.

«Утром в Приморском районе Мариуполя отработала система противовоздушной обороны. По оперативной информации, противник выпустил две ракеты в сторону портовой инфраструктуры. Попытка нанести удары по территории Мариупольского торгового порта была успешно отражена», — сказано в сообщении.

Пострадавших и разрушений после обстрела нет, сказал ТАСС представитель администрации города.

Власти подконтрольных российским войскам регионов не раз сообщали об обстрелах населенных пунктов и работе систем ПВО. Системы сбивали ракеты, выпущенные по Новой Каховке, Мелитополю, Антоновскому мосту в Херсоне. Ракеты также сбивали над Белгородом и другими российскими городами.