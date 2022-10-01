В Мелитополе сработала система ПВО

В Мелитополе сработала система противовоздушной обороны, сообщил член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации Владимир Рогов в Telegram.

«В городе отработала система ПВО России, в очередной раз защитив мирных жителей от удара боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского», — заявил он.

Позже Рогов сообщил о взрывах в подконтрольной Украине части Запорожской области.«Мои земляки насчитали уже не менее шести взрывов», — написал он и пообещал сообщить о подробности в ближайшее время.

В начале военных действий на Украине российские военнослужащие взяли под контроль центральную и южную части Запорожской области. В конце сентября пророссийские власти провели в регионе референдум о вхождении в состав России. 30 сентября глава запорожской ВГА Евгений Балицкий подписал с российским президентом Владимиром Путиным договор о вхождении в состав России на праве новых субъектов. Столицей субъекта стал Мелитополь, сказал Рогов.

Украина, как и многие западные страны, назвали референдум «фейковым» и незаконным. Украинская Генпрокуратура направила в суд обвинение в госизмене и пособничестве в отношении Рогова.