В Белгороде сообщили о работе системы ПВО над городом

Два громких хлопка были слышны над городом после 13:00 местного времени. «Громкие звуки» слышали также в Яковлевском городском округе недалеко от областного центра

Фото: belinter / VK

Система ПВО сработала в Белгороде, сообщается в телеграм-канале телепрограммы «Вести».

Подробностей случившегося, а также причин работы ПВО не приводится. Белгородская область граничит с Харьковской областью Украины.

Городской новостной портал Go31 со ссылкой на читателей также сообщил, что над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. «Два громких звука были слышны в начале второго часа дня», — отмечает издание.

Читатели также сообщили Go31, что жители Яковлевского городского округа (граничит с Белгородом с севера) «тоже слышали громкие звуки».

Власти региона не сообщали о работе ПВО.

Вечером 11 октября обстрелу подвергся Белгородский район области — снаряды попали в цистерны неработающего сельхозпредприятия. По предварительным данным, никто не пострадал.

Днем 11 октября белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что под обстрел со стороны Украины попала подстанция в городе Шебекино. При обстреле никто не пострадал, однако снарядами был поврежден трансформатор, из-за чего более 2 тыс. жителей региона остались без энергоснабжения.

Днем ранее Шебекино также подверглось обстрелу. Тогда от осколочных ранений погибла 74-летняя женщина, повреждены три частных дома.