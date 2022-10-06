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Российские военные сбили выпущенные по Антоновскому мосту ракеты HIMARS

Всего ПВО сбили пять ракет HIMARS, сообщили агентствам источники в экстренных службах, число снарядов не называлось. Однако врио главы региона Владимир Сальдо сказал, что одну ракету сбить не удалось и она попала в мост
Антоновский мост в Херсоне, архивное фото
Антоновский мост в Херсоне, архивное фото (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила пять ракет HIMARS из числа выпущенных по Антоновскому мосту в Херсоне, передают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

«В 16:05 был осуществлен обстрел района Антоновского моста, пять HIMARS сбили», — сказал собеседник ТАСС.

По информации «РИА Новости», мост повреждений не получил.

Антоновский мост — единственный автомобильный мост через Днепр в Херсоне. Он подвергся обстрелу днем 6 октября, писали агентства со ссылкой на источники в экстренных службах. В результате никто не пострадал.

Днем 6 октября временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо заявил в эфире телеканала «Соловьев Live», что одну ракету все же не удалось сбить, и она попала по мосту. Сальдо пообещал, что сооружение восстановят, когда линия соприкосновения отодвинется.

Власти Херсонской области неоднократно сообщали об обстрелах моста со дня взятия Херсона российскими войсками. По данным администрации, сооружение частично обрушивалось несколько раз.

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В июле в администрации региона сказали, что мост «фактически разрушен» из-за ударов и может рухнуть, если они продолжатся.Проезд грузового транспорта по мосту запретили, он остался открытым только для легковых и пассажирских автомобилей.

В начале августа мост закрыли и организовали рядом с ним понтонный паром, чтобы переправлять через реку людей с личным транспортом. Затем в городе начали сооружать понтонную переправу из барж, которая могла бы служить дублером Антоновского моста.

Сальдо в эфире телеканала отметил, что сейчас мост по-прежнему не эксплуатируется.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, который проходил там с 23 по 27 сентября. Вместе с ней частью страны стали еще три региона. Это Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская область, которую российские войска контролируют частично.

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Татьяна Зыкина
ПВО РСЗО «HIMARS» Херсон Херсонская область
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