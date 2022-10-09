В Новой Каховке прогремело четыре взрыва в результате работы ПВО

В Новой Каховке в Херсонской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), прогремело четыре взрыва. Об этом сообщила военно-гражданская администрация города в телеграм-канале.

«07.00. В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая... Работает ПВО: четыре воздушных взрыва», — говорится в сообщении.

Накануне власти Новой Каховки сообщали, что система ПВО сработала несколько раз за день. Так, в 18:15 сирена воздушной тревоги зазвучала в четвертый раз — в небе прогремело восемь воздушных взрывов.

ВГА Новой Каховки регулярно сообщает о взрывах и работе ПВО. С начала октября сообщения о взрывах над городом публикуются каждый день. Из-за этого администрация неоднократно объявляла воздушную тревогу.

На фоне участившихся обстрелов власти объявили в местных школах и колледжах двухнедельные каникулы, с 6 по 21 октября.