Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 59,98 (+1,74) Инвестиции, 07 окт, 16:10
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 61,25 (+0,99) Инвестиции, 07 окт, 16:10
Трамп призвал к незамедлительным мирным переговорам по Украине Политика, 07:27
В Новой Каховке прогремело четыре взрыва в результате работы ПВО Общество, 07:26
Китай совершил успешный запуск телескопа для исследования Солнца Технологии и медиа, 06:54
В МИДе объяснили, что делает США участником конфликта на Украине Политика, 06:51
Как пополнить бюджет страны с помощью необычных автономеров Партнерский проект, 06:49
Киев сообщил о вызове посла в Белоруссии из-за «планов нанести удар» Политика, 06:09
Министр экономики Японии заявил о важности проекта «Сахалин-1» Экономика, 06:06
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу Политика, 05:36
Шмыгаль сообщил о покупке дров и производстве буржуек для украинцев Политика, 05:23
В США предупредили о дефиците боеприпасов для HIMARS Политика, 05:11
В Японии заявили, что КНДР запустила БРПЛ с изменяемой траекторией Политика, 04:32
Присоединенные к России территории стали частью Союзного государства Политика, 04:30
Пентагон не стал комментировать взрыв на Крымском мосту Политика, 04:16
Житель Москвы обстрелял патрульный автомобиль и ранил полицейского Общество, 03:37
Военная операция на Украине ,  
0 

В Новой Каховке прогремело четыре взрыва в результате работы ПВО

В Новой Каховке в Херсонской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), прогремело четыре взрыва. Об этом сообщила военно-гражданская администрация города в телеграм-канале.

«07.00. В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая... Работает ПВО: четыре воздушных взрыва», — говорится в сообщении.

Накануне власти Новой Каховки сообщали, что система ПВО сработала несколько раз за день. Так, в 18:15 сирена воздушной тревоги зазвучала в четвертый раз — в небе прогремело восемь воздушных взрывов.

ВГА Новой Каховки регулярно сообщает о взрывах и работе ПВО. С начала октября сообщения о взрывах над городом публикуются каждый день. Из-за этого администрация неоднократно объявляла воздушную тревогу.

На фоне участившихся обстрелов власти объявили в местных школах и колледжах двухнедельные каникулы, с 6 по 21 октября.

Теги
Новая Каховка взрывы ПВО
Материалы по теме
В Новой Каховке сообщили о более чем 10 взрывах и работе ПВО
Политика
В Новой Каховке сообщили о десяти взрывах и сработавшей системе ПВО
Политика
В Новой Каховке сообщили о работе ПВО и около 15 взрывах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter