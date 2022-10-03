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Мэр Мариуполя сообщил о взрыве в жилом районе города

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В одном из жилых районов Мариуполя произошел взрыв, причины пока уточняются, заявил ТАСС мэр города Константин Иващенко.

«Взрыв был во время уборки мусора», — сказал он.

Иващенко уточнил, что район, где произошел взрыв, жилой. Однако в доме, близ которого это случилось, никто не живет.

На мэра Мариуполя Константина Иващенко совершили покушение
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Константин Иващенко

Днем ранее при схожих обстоятельствах также сработало взрывное устройство. Повреждения получила спецтехника, рассказал мэр.

Мариуполь находится в Запорожской области, южную и центральную часть которой контролируют российские войска. Областной центр — город Запорожье — по-прежнему занимают украинские войска. Регион вошел в состав России по договору, подписанному по итогам референдума. Когда документ и соответствующий конституционный закон одобрят обе палаты парламента и подпишет глава государства, он официально станет частью России. Датой вступления будет считаться 30 сентября.

В законопроекте о принятии в состав России Запорожской области говорится, что пределы ее территории «определяются границами территории Запорожской области, существовавшими на день ее принятия в Российскую Федерацию и образования в составе Российской Федерации нового субъекта».

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Власти подконтрольных российским войскам территорий не раз обвиняли украинскую сторону в попытках подрыва различных объектов и покушениях на чиновников. В начале августа Минобороны отчиталось о разминировании крупных промышленных объектов города, но сообщило, что в жилых кварталах города по-прежнему остаются взрывоопасные устройства.

Россия контролирует Мариуполь с 21 апреля.

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