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В одном из жилых районов Мариуполя произошел взрыв, причины пока уточняются, заявил ТАСС мэр города Константин Иващенко.

«Взрыв был во время уборки мусора», — сказал он.

Иващенко уточнил, что район, где произошел взрыв, жилой. Однако в доме, близ которого это случилось, никто не живет.

Днем ранее при схожих обстоятельствах также сработало взрывное устройство. Повреждения получила спецтехника, рассказал мэр.

Мариуполь находится в Запорожской области, южную и центральную часть которой контролируют российские войска. Областной центр — город Запорожье — по-прежнему занимают украинские войска. Регион вошел в состав России по договору, подписанному по итогам референдума. Когда документ и соответствующий конституционный закон одобрят обе палаты парламента и подпишет глава государства, он официально станет частью России. Датой вступления будет считаться 30 сентября.

В законопроекте о принятии в состав России Запорожской области говорится, что пределы ее территории «определяются границами территории Запорожской области, существовавшими на день ее принятия в Российскую Федерацию и образования в составе Российской Федерации нового субъекта».