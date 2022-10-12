В Одессе с рекламных щитов убрали фотографии Илона Маска

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В Одессе убирают фото американского бизнесмена Илона Маска с рекламных щитов, которыми город выражал благодарность знаменитостям за поддержку Украины. Соответствующее решение принял городской совет Одессы. Об этом сообщает издание «Политика Страны».

3 октября Маск написал в Twitter (соцсеть заблокирована в России по требованию Роскомнадзора), что конфликт на Украине закончится тем, что Крым останется частью России, а в занятых российскими войсками регионах повторно пройдут референдумы под наблюдением ООН. Среди других пунктов, которые может, по его мнению, включать мирное соглашение, предприниматель назвал нейтральный статус Украины и договоренность об обеспечении Крыма водой.

Украинские власти раскритиковали пост Маска. Кремль назвал его позитивным, но указал, что подобные предложения «разбиваются о такие решения, как решение Зеленского о невозможности переговоров с Путиным».

Позже издание Vice со ссылкой на экономиста Яна Бреммера написало о том, что Маск общался с президентом России Владимиром Путиным. По словам Бреммера, Путин заявил Маску о готовности к переговорам с Киевом, но на условиях Москвы. Среди них — признание российского суверенитета над Крымом, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями, а также постоянный нейтральный статус для Украины.

Маск и Кремль опровергли данные о том, что Путин общался с бизнесменом в последнее время и по вопросу Украины.