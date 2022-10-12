Путин обвинил Киев в политических убийствах и этнических чистках

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Украинские власти организуют расправы над мирными жителями, политические убийства и этнические чистки, утверждает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на форуме «Российская энергетическая неделя». РБК ведет трансляцию.

«Режим в Киеве давно использует террористические методы: организует политические убийства, этнические чистки, расправы над мирными жителями. Потом сами в интернет выкладывают, осознают, что совершили ошибку, и тут же стирают», — сказал он.

8 октября на Крымскому мосту взорвался грузовик. Погибли четыре человека, два пролета автомобильного пути обрушились. Следственный комитет назвал произошедшее терактом. По данным ФСБ, организатором стала военная разведка Минобороны Украины и ее руководитель Кирилл Буданов. ФСБ задержало восемь человек: пятерых граждан России и трех граждан Украины и Армении.

Кроме того, Путин высказался о подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». По словам президента, их организуют те, кто уже «был пойман за руку, но остался безнаказанным», и те, кому не выгодно сотрудничество России и Евросоюза и невыгодна политическая субъектность Европы.

Ранее Путин обвинил во взрывах на «Северных потоках» «англосаксов», назвав произошедшее диверсией. ФСБ возбудила уголовное дело о международном терроризме.

Взрывы на газопроводах произошли в конце сентября. Власти Швеции и Дании обнаружили четыре утечки. По словам представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, в трех нитках было 800 млн куб. м топлива. Утечки прекратились в начале октября. Расследованием занимаются Швеция, Дания и Германия.

Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) в ходе расследования пришла к выводу, что причиной взрывов на трубопроводах в исключительной экономической зоне страны стал саботаж. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что Стокгольм не передаст результаты расследования российской стороне.