Госдеп назвал диалог Москвы и Киева необходимым для разрешения конфликта

Конфликт на Украине должен закончиться диалогом между Москвой и Киевом без участия Запада, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга, трансляция шла на странице ведомства в Twitter.

«Это в конечном счете должны быть переговоры, дипломатия и диалог между Украиной и Россией», — сказал он.

Так Прайс отреагировал на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что Россия открыта к предложениям по переговорам, но никаких серьезных предложений от США пока не поступало.

Соединенные Штаты пока не рассматривают заявления российских политиков насчет мирных переговоров по Украине как конструктивное предложение вступить в диалог, сказал Прайс. Он подчеркнул, что «первым шагом» к переговорам «возможно» могло бы стать прекращение нанесения ударов по Украине.

Россия и Украина начали переговоры через несколько дней после начала спецоперации. Они провели несколько очных раундов, затем встречи перешли в дистанционный формат. В конце марта еще одна очная встреча двух делегаций состоялась в Стамбуле. Тогда украинские представители передали Москве предложения Киева по урегулированию конфликта. В мае переговоры были приостановлены. Лавров в интервью заявил, что они прекратились «по прямому приказу из Вашингтона и Лондона».

Президент Украины Владимир Зеленский после подписания в Кремле договоров о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей утвердил решение об отказе от переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он заявил, что Киев во время переговоров предлагал Москве «договориться о сосуществовании на равных и справедливых условиях», однако пока у власти находится Путин, договориться с Россией «невозможно». «Потому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом», — сказал Зеленский.

В Кремле ответили украинскому президенту, что для переговоров нужны «две стороны», и России теперь остается ждать либо «изменения позиции нынешнего президента», либо «будущего президента Украины, который изменит свою позицию в интересах украинского народа». В МИДе подтвердили готовность к переговорам, но исключили обсуждение итогов референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.