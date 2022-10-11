Путин заявил, что снижение добычи нефти направлено на стабилизацию рынка

Мухаммед Аль Нахайян и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Решение ОПЕК+ о снижении квот на добычу нефти на 2 млн барр. в сутки направлено на создание стабильности на мировых энергетических рынках, а не чтобы создать кому-то проблемы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со своим коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном.

Глава государства сказал, что осведомлен о позиции ОАЭ по снижению квот. Путин заверил Аль Нахайяна, что мера не направлена против кого бы то ни либо и не для того, чтобы создать кому- то проблемы.

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«Наши действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках с тем, чтобы и потребители энергоресурсов, и те, кто занимаются добычей, поставщики на мировые рынки чувствовали себя спокойно, стабильно и уверенно. Чтобы и предложение, и потребление были сбалансированы», — подчеркнул Путин, добавив, что Россия всегда реагирует на потребности рынка.

На прошлой неделе министры стран — участниц соглашения ОПЕК+ на совещании в Вене решили сократить с ноября добычу нефти на 2 млн барр. в сутки по сравнению с согласованными квотами на август 2022-го. Решение объяснили балансировкой рынка перед сезонным снижением спроса. При этом участники соглашения договорились продлить его действие на год — до конца 2023 года. Это решение принято «в свете неопределенности, связанной с перспективами мировой экономики и рынка нефти, а также необходимости улучшить долгосрочные прогнозы для рынка нефти», — говорится в сообщении ОПЕК.

По данным СМИ, инициатором нового соглашения была Москва, это предложение поддержала Саудовская Аравия. Но фактическое сокращение добычи составит не заявленные 2 млн барр., а 1–1,1 млн барр. в сутки, заявил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Сальман: до сих пор участники соглашения не полностью выбирали свои квоты. Например, Россия сейчас добывает 9,9 млн из установленных 11 млн барр. в сутки. С ноября ее квота снизится до 10,5 млн барр.

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В США негативно отреагировали на решение ОПЕК+. По словам президента Джо Байдена, в этом не было необходимости. Американский президент постарался убедить ближневосточных коллег проголосовать против сокращения. Среди них, кроме Саудовской Аравии, — Кувейт и ОАЭ. Также США направят на рынок 10 млн барр. нефти из стратегического запаса, говорится в заявлении Белого дома. США с марта 2022 года периодически высвобождают такую нефть, чтобы добиваться снижения цен на сырье.

В декабре начнет действовать европейское эмбарго на российскую нефть. Ранее покупать нефть из России прекратили США, Великобритания и Канада. В начале октября ЕС установил потолок цен на сырую нефть из России (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года).