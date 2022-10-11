Челябинские власти ответили на данные о попытке поджога администрации

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В пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в здании администрации города Бакал в Челябинской области, потушить его удалось до прибытия спасателей, сообщили РБК в пресс-службе регионального МЧС. Там не уточнили причину возгорания.

Как пишут «Вести. Дежурная часть» и телеграм-канал SHOT, в ночь на 11 октября двое неизвестных попытались поджечь здание мэрии, бросив в него два «коктейля Молотова».

В пресс-службе губернатора Челябинской области сообщили РБК, что последствия возгорания и ущерб минимальны, никто не пострадал. «Работаем в нормальном режиме, все хорошо», — заявил РБК глава Бакальского городского поселения Андрей Зарочинцев.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области воздержались от комментариев.

В последние месяцы власти регионов России неоднократно сообщали о поджогах в зданиях городских администраций и военкоматов, случаи участились на фоне объявления в стране частичной мобилизации. Например, в конце сентября — начале октября нападению подверглись дверь и крыльцо администрации Тольятти, поджоги военкоматов зафиксировали в Калининградской и Волгоградской областях, Петербурге, Новосибирске и других городах. Генштаб предупредил, что за это грозит срок до 15 лет.