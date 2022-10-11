Челябинские власти ответили на данные о попытке поджога администрации

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 60,8 (+0,83) Инвестиции, 10 окт, 16:09
Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 62,31 (+1,07) Инвестиции, 10 окт, 16:09
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:34
Евгения Медведева заявила, что находится «одной ногой» на пенсии Спорт, 11:26
Взрывы в городах Украины. Главное Политика, 11:26
Почему ромашка и череда не помогут успокоить кожу Pro, 11:25 
Завод Nissan в России перейдет в госсобственность Бизнес, 11:25
КГБ Белоруссии спрогнозировало «переломный момент» операции на Украине Политика, 11:22
Брошенные и опасные: как решить проблему бродячих собак в России Партнерский проект, 11:22
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Костроме в убийстве школьницы заподозрили ее одноклассника Общество, 11:12
Минфин Португалии предложил обложить налогом доход от роста криптовалют Крипто, 11:12
Штрафы меньше, интернет-посылки под надзором: обзор таможенных законов Pro, 11:11
Челябинские власти ответили на данные о попытке поджога администрации Политика, 11:05
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 10:59
AFP назвало дату встречи Путина и Эрдогана Политика, 10:58
Российского рекордсмена ММА исключили из UFC Спорт, 10:55
Политика ,  
0 

Челябинские власти ответили на данные о попытке поджога администрации

Фото: сервис Google Street View
Фото: сервис Google Street View

В пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в здании администрации города Бакал в Челябинской области, потушить его удалось до прибытия спасателей, сообщили РБК в пресс-службе регионального МЧС. Там не уточнили причину возгорания.

Как пишут «Вести. Дежурная часть» и телеграм-канал SHOT, в ночь на 11 октября двое неизвестных попытались поджечь здание мэрии, бросив в него два «коктейля Молотова».

В пресс-службе губернатора Челябинской области сообщили РБК, что последствия возгорания и ущерб минимальны, никто не пострадал. «Работаем в нормальном режиме, все хорошо», — заявил РБК глава Бакальского городского поселения Андрей Зарочинцев.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области воздержались от комментариев.

В последние месяцы власти регионов России неоднократно сообщали о поджогах в зданиях городских администраций и военкоматов, случаи участились на фоне объявления в стране частичной мобилизации. Например, в конце сентября — начале октября нападению подверглись дверь и крыльцо администрации Тольятти, поджоги военкоматов зафиксировали в Калининградской и Волгоградской областях, Петербурге, Новосибирске и других городах. Генштаб предупредил, что за это грозит срок до 15 лет.

Теги
Челябинская область Пожар Администрация поджог новости
Материалы по теме
В Улан-Удэ эвакуировали военкомат из-за сообщения о минировании
Политика
В Петербурге арестовали подозреваемого в поджоге военкомата
Политика
Суд Петербурга заключил под стражу поджигателя военкомата
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter