В Тольятти неизвестный поджег дверь администрации

Неизвестный поджег дверь и крыльцо администрации Тольятти, возгорание быстро потушили, огонь тушили семь экипажей МЧС. Baza пишет об обнаруженном месте инцидента с «коктейлем Молотова»

Фото: welovetlt / VK

Сотрудники правоохранительных ведомств устанавливают личность поджигателя двери администрации города, возгорание оперативно локализовали и ликвидировали, сообщили РБК в пресс-службе администрации Тольятти.

Центр по борьбе с экстремизмом (центра «Э») МВД обнаружил на месте инцидента использованные бутылки с зажигательной смесью, пишет телеграм-канал Baza без указания источника информации.

Сигнал о возгорании поступил в местное управление МЧС в 3:44 ночи (2:44 мск), огонь охватил площадь в 10 кв. м, горела дверь и обшивка крыльца, рассказали в ведомстве, передает «Волга.News». На место пожара прибыли семь экипажей, спустя 21 минуту после получения сообщения огонь потушили.

В конце апреля здание тольяттинской администрации забросали красной краской, писал портал «Блокнот Тольятти», указав, что незадолго до этого на здании появился плакат «#СвоихНеБросаем». По данным портала, сотрудники администрации обратились в МВД.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС.

В последние месяцы власти регионов России неоднократно сообщали о поджогах в зданиях городских администраций и военкоматов. В середине мая пожар случился в военкомате поселка Пронск Рязанской области, администрация сообщила, что «пострадала дверь и немного окно», заверив в устранении последствий. Baza тогда писала о попытке поджечь военкомат ночью, указав, что к зданию подошли неизвестные и попытались поджечь оконную раму и дверь. В полиции завели дело о попытке умышленного уничтожения или повреждения имущества, отмечал канал.

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Около месяца назад, в конце августа, орловский губернатор Андрей Клычков рассказал, что неизвестный утром «бросил в центральный вход здания администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью». Огонь вскоре потушили, однако сотрудник администрации получил ожоги. «Если кто-то решил так отметить День независимости Украины, то говорю еще раз: мы как помогали нашей армии, участвующей в спецоперации, так и продолжим помогать», — подчеркнул Орлов. Поджог совершил неизвестный на велосипеде, бросив две бутылки с зажигательной смесью, следует из опубликованных главой региона кадрах.