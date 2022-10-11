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Трасс призовет провести саммит НАТО после взрывов на Украине

Премьер Великобритании Лиз Трасс на встрече глав G7 призовет провести саммит НАТО

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на встрече глав стран «большой семерки» из-за взрывов на Украине, которая пройдет 11 октября, выступит за проведение срочного саммита НАТО в ближайшее время, говорится в сообщении канцелярии британского правительства, передает Reuters.

Кроме Великобритании в G7 входят Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

Трасс призовет лидеров стран G7 «оставаться непоколебимыми» в поддержке Украины, в том числе в введении санкций против России. По ее словам, эта встреча — шанс подтвердить единство позиции против боевых действий.

«Подавляющая международная поддержка борьбы Украины противопоставлена изоляции России на международной арене», — приводит офис британского правительства выдержки из предстоящей речи Трасс на саммите.

О срочном встрече глав стран «большой семерки» в связи со взрывами в украинских городах в результате массированного удара российских сил попросил президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем. Также они обсудили вопросы усиления давления на Россию и восстановления поврежденной инфраструктуры.

Утром 10 октября в украинских городах произошли взрывы, в том числе в Киеве. По всей стране объявили воздушную тревогу. В результате были повреждены объекты критической инфраструктуры. В некоторых городах возникли перебои с электро- и водоснабжением, в Харькове и Ивано-Франковске встал транспорт.

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Позднее российское Минобороны отчиталось о массированном ударе по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — указали в ведомстве.

Эскалация последовала после подрыва грузовика на Крымском мосту, в результате которого погибли три человека, а мост получил повреждения, что вызвало проблемы с сообщением с материковой частью России. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом против критической инфраструктуры, организованным спецслужбами Украины и пообещал «жесткие ответы» и соответствующие уровню создаваемых для России угроз на новые попытки.

Теги
Лиз Трасс саммит G7 саммит НАТО
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