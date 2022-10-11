Захарова указала Боррелю на роль ЕС в кризисе вокруг Украины

Проблемы с экономикой Евросоюза на фоне российской военной операции на Украине и введения санкций против Москвы, Брюссель создал самостоятельно, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что благополучие Европы «базировалось на дешевой энергии из России» и что экономика Евросоюза теперь нуждается в серьезной реструктуризации.

«Глава дипломатии ЕС забыл добавить, что всего этого Евросоюз лишился благодаря собственной политической элите и многочисленной армии евробюрократов, действовавшей в интересах США. Весь кризис вокруг Украины Брюссель смастерил сам, своими руками», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

В прошлом году Россия стала крупнейшим поставщиком газа в Европу (около 45% от всех поставок). На фоне сокращения импорта из России в Евросоюзе начался энергетический кризис — в Еврокомиссии опасаются, что трудной для европейских стран станет не только ближайшая зима, но и несколько последующих.

В начале октября Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России, куда вошло, в частности, установление предельных цен на поставки российской нефти в третьи страны. Меры стали ответом на проведение референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также подконтрольных российским силам Запорожской и Херсонской областях. По итогам голосований регионы вошли в состав России.

Украина и западные страны не признали итоги референдума. Киев планирует вернуть утраченные территории, в США обещали оказать военное и дипломатическое содействие.