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Военная операция на Украине ,  

Президент ОАЭ посетит Россию для встречи с Путиным по Украине

Президент ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян поговорит с Путиным о решениях кризиса вокруг Украины

В ходе визита в Россию 11 октября президент Объединенных Арабских Эмиратов, шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретится с российским лидером Владимиром Путиным и обсудит с ним ситуацию на Украине, сообщает госагентство ОАЭ WAM со ссылкой на МИД страны.

В диведомстве ОАЭ отметили, что визит президента пройдет в рамках усилий Абу-Даби по достижению безопасности и стабильности в регионе и дипломатическому решению конфликта.

«На двусторонних переговорах будут рассмотрены последние события и события, связанные с кризисом в Украине, поскольку государство стремится достичь положительных результатов для снижения военной эскалации, уменьшения гуманитарных последствий и достижения политического урегулирования для достижения глобального мира и безопасности», — говорится в сообщении.

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян занял пост президента ОАЭ после смерти его брата Халифы ибн Заида Аль Нахайяна в середине мая. До этого он был заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов и председателем Исполнительного совета эмирата Абу-Даби. Также после перенесенного предыдущим президентом инсульта в 2014 году он представлял ОАЭ на международных переговорах, писал Reuters.

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. В начале октября произошла эскалация конфликта — утром 10 октября власти Украины сообщили о взрывах в городах, по всей стране была объявлена воздушная тревога. Позднее российское Минобороны отчиталось о массированном ударе по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — указали в ведомстве.

Этому предшествовал подрыв грузовика на Крымском мосту, в результате которого погибли три человека, а мост получил повреждения, что вызвало проблемы с сообщением с материковой частью России. Путин назвал произошедшее терактом против критической инфраструктуры, организованным спецслужбами Украины и пообещал «жесткие ответы» и соответствующие уровню создаваемых для России угроз на новые попытки.

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До этого ряд стран, в том числе Турция, Израиль, Ватикан призывали стороны конфликта к мирному урегулированию ситуации и предлагали свое посредничество в этом вопросе. 

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