NYT сообщила о дефиците инструкторов у ВСУ из-за ранений и гибели военных
У Вооруженных сил Украины не хватает военных инструкторов, сообщил газете New York Times офицер ВСУ Алексей Олексюк.
Он отметил, что в стране «поток молодых людей, ожидающих своей очереди на вступление в армию», однако «все украинские инструкторы находятся на передовой, ранены или мертвы».
В статье рассказывается история полковника морской пехоты США в отставке Эндрю Мельбурна, который разработал пятидневный курс военной подготовки, в него вошли основы стрельбы, передвижения, коммуникации и оказание первой помощи.
Западные страны оказывают Украине военную помощь, не только поставляя оружие, технику и боеприпасы, но и обучая украинских военных.
В начале июля глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщал о прибытии в страну первой группы украинских военнослужащих. По словам министра, курсы длятся несколько недель и включают в себя обучение обращению с оружием, оказание первой помощи на поле боя, полевые навыки, тактику патрулирования и обучение законам вооруженного конфликта.
США учат украинских военных обращаться с ключевыми западными системами вооружений, поставляемыми Киеву, в том числе с радиолокационными станциями и бронетехникой. Подготовка проводится за пределами Украины, но в Европе, уточняли в Пентагоне.
В российском МИДе говорили, что, проводя обучение украинских военных, США превращаются в участников конфликта. «Многие даже западные эксперты считают, что США ведут на Украине «опосредованную войну» с Россией», — отмечал директор второго департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук.