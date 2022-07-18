Лавров заявил о руководящих украинскими силами инструкторах НАТО

Глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что западные страны вынудили Киев отказаться от мирных переговоров с Москвой

Глава МИД России Сергей Лавров (Фото: Пресс-служба МИД РФ / «РИА Новости»)

Инструкторы НАТО непосредственно «на земле» руководят действиями украинских вооруженных сил и националистических батальонов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для газеты «Известия».

«Натовские инструкторы и наводчики [Ракетных систем залпового огня] РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями ВСУ и нацбатов непосредственно «на земле». Надеюсь, среди европейцев остались ответственные политики, которые осознают, какими последствиями это чревато», — написал глава российского МИДа.

Он обвинил западные страны в срыве договоренностей, которые были достигнуты Москвой и Киевом на переговорах в Стамбуле в конце марта.

«В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе стали требовать от Киева не начинать переговоры с Россией, пока Украина не добьется полного военного преимущества», — считает Лавров.

Министр выразил мнение, что Евросоюз больше других страдает от антироссийских санкции и «опустошает арсеналы» ради Киева, «освобождая свой рынок для последующих закупок продукции военно-промышленного комплекса США и дорогого американского СПГ вместо доступного российского газа».

Лавров также обвинил Киев и западные страны в неоднократных «инсценировках на крови» во время событий на Украине, в том числе в Буче и Мариуполе. По его мнению, такие «инсценировки» Запад уже применял в Югославии, Ираке и той же Украине во время Евромайдана.

Силы России, а также Донецкой и Луганской народных республик, по его словам, успешно выполняют задачи для прекращения «вопиющей дискриминации и геноцида русских и устранения годами создававшихся США и их сателлитами на территории Украины прямых угроз безопасности Российской Федерации».

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Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целью защиту населения Донбасса и предотвращение угрозы для безопасности России. Киев в ответ на операцию разорвал дипломатические отношения с Москвой, объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Действия России власти Украины считают «агрессией».

Переговоры о мирном урегулировании начались почти сразу после начала спецоперации, но в апреле были приостановлены. Москва возложила ответственность за это на Киев и западные страны.

Ряд западных правительств выражали мнение, что Киеву не следует спешить с мирным соглашением. Так, против «худого мира» Украины с Россией выступал ныне уже бывший премьер Британии Борис Джонсон, а в администрации президента США Джо Байдена сочли, что время для переговоров еще не наступило.

Российские власти не раз критиковали Запад за подобную позицию, а также за военную помощь Украине. Лавров, в частности, говорил, что, вооружая Киев, НАТО вступает в «прокси-войну» с Россией. Он также говорил, что западное оружие на Украине станет целями российских сил. Минобороны после этого несколько раз сообщало об уничтожении складов с западным оружием в ходе операции.