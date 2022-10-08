Минэнерго заверило, что в Крыму нет риска дефицита энергоресурсов
В Крыму, Запорожской и Херсонской областях нет риска дефицита энергоресурсов, ситуация с ними стабильная, заявили в Минэнерго.
«Минэнерго России держит на контроле стабильное обеспечение энергоресурсами потребителей в Республике Крым, Херсонской и Запорожской областях. <...> Запасы топлива в регионах находятся на достаточном уровне для удовлетворения спроса, рисков дефицита нет», — говорится в сообщении ведомства.
Минпромторг в свою очередь заверил, что в Крыму и Севастополе нет нехватки товаров. В ведомстве заявили, что не видят необходимости вводить какие-либо ограничения на розничную продажу в регионах.
Запорожская и Херсонская области вместе с ДНР и ЛНР вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших в конце сентября. Украина и ряд других стран отказались признать результаты голосований. Киев считает эти территории оккупированными.
Из-за повреждения Крымского моста, который соединяет Керченский и Таманский полуострова, утром 8 октября в Крыму и Севастополе возникла проблема с сообщением с материковой частью России. В связи с этим власти регионов объявляли об ограничениях на продажу бакалейной продукции до 3 кг в одни руки. Однако в Севастополе спустя час это решение отменили, а в Крыму пояснили, что эта мера действует в регионе еще со времен пандемии коронавируса. Власти заверили, что в регионах нет дефицита с продовольствием и топливом. Прокурорам поручено установить контроль за уровнем цен.