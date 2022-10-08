Генпрокурор поручил контролировать цены на продукты и бензин в Крыму

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам Крыма и Севастополя установить контроль за ценами в регионах, чтобы не допустить их роста на фоне перебоев с сообщением из-за повреждения Крымского моста.

«Органами прокуратуры взята на особый контроль ситуация с доступностью для населения автомобильного топлива, продуктов питания и товаров первой необходимости. Операторы топливного рынка и представители крупных торговых сетей на полуострове располагают необходимыми запасами этих товаров», — заверяют в Генпрокуратуре.





Утром 8 октября на Крымском мосту, который соединяет Керченский полуостров с Таманским, подорвался грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего в Крым состава. По данным СК, погибли три человека.

Частично обрушились два автомобильных пролета моста. Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что уцелела «одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань». Автомобильное и железнодорожное движение по мосту было приостановлено. В 16:00 мск по одному из менее поврежденных участков дороги открыли движение для легковых машин и автобусов. В 20:00 планируется открыть один из путей для поездов.

РЖД временно прекратили продажу билетов на поезда, следующие в Крым и обратно. Отменены также автобусные рейсы с полуострова. Будет организовано паромное сообщение.

На фоне этого в Крыму и Севастополе объявляли об ограничениях на продажу бакалейной продукции до 3 кг в одни руки. Однако в Севастополе спустя час это решение отменили, а в Крыму пояснили, что эта мера действует в регионе еще со времен пандемии коронавируса. Власти заверяли, что в регионах нет дефицита с продовольствием и топливом.