В Севастополе спустя час сняли ограничения на продажу продуктов и топлива

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В Севастополе будут сняты все ограничения на продажу продуктов и топлива, написал в телеграм глава города Михаил Развожаев. Он пояснил, что «официально подтверждены логистические поставки топлива и бакалейных товаров» через новые российские регионы — то есть через ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Губернатор подчеркнул, что «никакого дефицита нет и не будет», а прокуратура будет следить за уровнем цен.

Сообщение о том, что в Севастополе вводятся ограничения на продажу бензина и бакалеи, появилось в телеграм-канале Развожаева в 11:11. Новое сообщение — в 12:20. Согласно первому сообщению в Севастополе был ограничен отпуск бакалейной продукции до 3 кг или пачек в одни руки, чтобы избежать ажиотажа на фоне проблем с сообщением с материковой частью.

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