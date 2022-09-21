Президент Сербии Вучич заявил об отсутствии блефа в словах Путина о ядерном оружии

Вучич заявил об отсутствии блефа в словах Путина о ядерном оружии

В своем обращении Путин заявил, что в ответ на угрозы и «ядерный шантаж» со стороны стран НАТО Россия будет использовать «все имеющиеся средства» для своей защиты

Александр Вучич (Фото: МИД РФ)

Президент Сербии Александр Вучич не верит, что российский президент Владимир Путин блефует, говоря о защите страны всеми имеющимися средствами. Об этом сербский лидер заявил в интервью телеканалу Newsmax.

«Я много раз встречался с президентом Путиным и не верю, что он блефует», — сказал Вучич.

Сербский президент выразил надежду, что «мир восторжествует» и все страны сделают все возможное, чтобы найти компромиссное решение. «Это намного лучше, чем ждать поражения другой стороны», — подчеркнул Вучич.

В своем обращении 21 сентября к россиянам Путин заявил, что представители стран НАТО применяют «ядерный шантаж», периодически говорят о «возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия». Глава государства напомнил, что Россия также обладает «различными средствами поражения, а по отдельным компонентами и более современными, чем у стран Североатлантического альянса».

«Для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Граждане России могут быть уверены: территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены, подчеркну это еще раз, всеми имеющимися у нас средствами», — сказал президент. В заключение он предупредил тех, кто «пытается шантажировать» Россию ядерным оружием, о том, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».

Президент США Джо Байден ранее говорил, что, если Россия применит ядерное оружие на Украине, это будет иметь последствия. Он уточнил, что тогда Россия станет еще большим изгоем в мире, чем когда-либо. «И в зависимости от степени того, что они сделают, будет определяться, какая реакция последует», — добавил президент.