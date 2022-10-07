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Макрон сообщил о планах направить Киеву новые гаубицы Caesar

САУ &laquo;Caesar&raquo;
САУ «Caesar» (Фото: Reuters)

Франция и другие европейские страны рассматривают запросы Украины на поставки новых вооружений, в частности, самоходных артиллерийских установок (САУ), сообщил французский президент Эмманюэль Макрон.

«Мы действительно работаем над несколькими запросами, с несколькими членами ЕС, в том числе над новыми [поставками французских САУ] Caesars», — сказал он (цитата по Reuters).

2 октября газета Le Monde узнала, что Париж готовится передать Киеву от шести до 12 этих САУ. Они первоначально предназначались Дании, но с ней была достигнута соответствующая договоренность о передаче Украине. Накануне российский МИД вызвал посла Франции Пьера Леви из-за военной помощи Киеву. Москва сочла, что подобные действия Парижа противоречат заверениям официальных лиц Франции об их заинтересованности в мирном урегулировании конфликта.

О первых поставках Caesar Киеву стало известно в начале апреля. В июне французский юрист и журналист Режис де Кастельно сообщил о захвате российской стороной двух таких САУ, но французский Генштаб усомнился в достоверности этой информации.

Теги
Эмманюэль Макрон Франция военная помощь поставки оружия гаубица
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