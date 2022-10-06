В МИД вызвали посла Франции из-за поставок оружия Киеву

Российская сторона указала послу на угрозы из-за наращивания поставок вооружений Киеву и подготовки украинских военных вопреки заверениям Парижа о заинтересованности в мирном урегулировании ситуации на Украине

Пьер Леви (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

В МИД России вызвали посла Франции Пьера Леви, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. Поводом стала военная помощь Украине.

«Заместителем министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко были даны принципиальные оценки военно-технической поддержки Украины со стороны Франции и других стран Запада», — говорится в сообщении.

Российская сторона указала послу на угрозы из-за наращивания поставок вооружений Киеву, а также учебно-тренировочных программ по подготовке украинских военных. Это происходит в противоположность заверениям официальных лиц Франции об их заинтересованности в мирном урегулировании на Украине, заметили в российском МИДе.

В начале октября газета Le Monde писала, что Франция готовится поставить на Украину новую партию самоходных артиллерийских установок Caesar, изначально предназначенных для Дании. По данным издания, украинские военные могут получить от 6 до 12 гаубиц из 15, запрошенных Киевом. О поставке первой партии Caesar президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в конце апреля. По данным издания Ouest-France, тогда речь шла о 12 артиллерийских орудиях.

Кроме того, Москва обратила внимание на «неприемлемость создания препятствий и процедурных ухищрений с целью затягивания созыва и срыва проведения важных заседаний СБ ООН или лишения российских представителей возможности полноценного в них участия».

1 октября первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что заседание СБ ООН по диверсиям в отношении газопроводов «Северный поток» омрачилось скандалом с участием председательствовавшего постпреда Франции Николя де Ривьера. По словам российского дипломата, Ривьер, «видимо, сорвавшись из-за неубедительности критики западного лагеря в отношении наших подходов», не дал пресс-секретарю «Газпрома» Сергею Куприянову, приглашенному в качестве докладчика, ответить на обвинения в адрес компании. Полянский увидел в этом «банальную попытку заткнуть рот докладчику», хотя, отметил он, призывы к диалогу и учету чужого мнения раньше были «визитной карточкой французов в СБ».