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Политика ,  
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Турция и Израиль начали работу по повышению уровня дипотношений до послов

С 2018 года в двух странах нет послов, поскольку Анкара и Тель-Авив тогда разошлись в оценке событий в секторе Газа. Эрдоган называл Израиль террористическим государством, Нетаньяху обвинял турецкого лидера в поддержке ХАМАС
Яир Лапид&nbsp;и Мевлют Чавушоглу
Яир Лапид и Мевлют Чавушоглу (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Анкара и Тель-Авив будут повышать дипломатический уровень двусторонних отношений до послов, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи с израильским коллегой Яиром Лапидом, передает агентство Anadolu.

«Мы начали работу по повышению уровня нашего дипломатического представительства до уровня посла», — сказал он. Израильский министр Лапид подтвердил это намерение, сообщает Haaretz.

По словам Чавушоглу, стороны «подтвердили продвижение позитивного диалога» в отношениях. Помимо изменения уровня диппредставительства, Израиль и Турция намерены в ближайшее время провести еще одну встречу на высоком уровне, наладить «политические и региональные консультации», рассмотреть вопрос создания смешанной экономической комиссии, расширить взаимодействие в сфере туризма и сельского хозяйства, указывает Hurriyet. Особенно подчеркнул министр сотрудничество в сфере обеспечения безопасности, в частности защиту от террористических угроз.

Лапид, указывает Haaretz, поблагодарил Турцию за спасение жизни граждан Израиля, которые находились под угрозой атак со стороны Ирана на территории Турции. «Мы говорим не только об убийстве невинных израильских туристов, но и о явном нарушении суверенитета Турции иранским террором», — сказал Лапид.

Как пишет The Times of Israel, речь идет о задержании Анкарой восьми человек, предположительно работающих на иранскую разведывательную ячейку и планировавших убийство или похищение израильских туристов в Стамбуле.

Турция отозвала послов из США и Израиля из-за событий в секторе Газа
Политика
Реджеп Тайип Эрдоган

Анкара отозвала своего посла из Израиля и выслала посла Израиля из Турции в 2018 году на фоне ситуации в секторе Газа: тогда на этой территории начались протесты из-за переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Палестина враждебно относится к США, поскольку находящееся там у власти движение ХАМАС Вашингтон считает террористическим.

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Когда на границе Израиля и Палестины начались столкновения, Эрдоган назвал действия Израиля по отношению к палестинцам геноцидом, а сам Израиль — террористическим государством. Подобные утверждения Эрдоган повторял и в дальнейшем: так, в 2021 году он снова назвал Израиль террористическим государством, когда в Восточном Иерусалиме, который считается палестинской территорией, оккупированной Израилем, начались протесты из-за выселения арабских семей. Он указал, что Анкара поддерживает освобождение территорий Палестины. Президент Израиля Биньямин Нетаньяху называл президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана главным сторонником ХАМАС.

Говоря об израильско-палестинском вопросе, Чавушоглу отметил, что он тоже был на повестке дня на переговорах с Лапидом. «Мы разделяем наши ожидания и чувствительность по этому вопросу на каждой встрече с Израилем. Каждый должен предпринять осторожные шаги для решения проблемы», — подчеркнул министр.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова
Израиль Турция послы дипломатические отношения

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Профессиональная аналитика
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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