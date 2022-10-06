Кремль подтвердил визит главы МАГАТЭ в Москву
Глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси в ближайшие время посетит в Москву, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Такой визит действительно готовится. По деталям — в начале след недели», — сказал он.
Ранее о том, что у Гросси в скором времени запланировано посещение Киева и Москвы, сообщила пресс-служба МАГАТЭ. «Генеральный директор Гросси продолжает свои консультации и другие усилия для согласования и создания зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС в ближайшее время. Ожидается, что он посетит Киев и Москву на следующей неделе», — отмечалось в заявлении.
Запорожская атомная станция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она перешла под контроль российских военных в начале военных действий на Украине. Стороны конфликта не раз обвиняли друг друга в обстрелах территории АЭС, а в конце августа впервые в истории станция полностью отключилась от электросети.
После этого миссия МАГАТЭ посетила АЭС. Специалисты обнаружили физические повреждения станции, а также указали на присутствие российских военнослужащих, автомобилей и техники. После отъезда агентство оставило там двух своих специалистов.
1 октября глава украинского «Энергоатома» Петр Котин заявил, что российские военные увезли гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова в неизвестном направлении. Спустя несколько дней Гросси сообщил об освобождении Мурашева и отметил, что ждет подробных разъяснений на этот счет.
4 октября телеканал «Россия 24» опубликовал кадры, на которых Мурашов признался, что передавал информацию со станции представителям украинских спецслужб. «Общался с сотрудником СБУ Каземирским Игорем Викторовичем через мессенджеры. Суть общения заключалась в том, что я передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции», — сказал Мурашов на записи.
С 23 по 27 сентября в Запорожской области, как и в ЛНР, ДНР и Херсонской области, прошел референдум о вхождении в состав России. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о присоединении регионов. 2 октября их, согласно процедуре, одобрил Конституционный суд. 3 и 4 октября договоры, а также федеральные конституционные законы о присоединении поддержали Государственная дума и Совет Федерации. 5 октября о подписании этих законов президентом объявил Кремль.
В тот же день президент России Владимир Путин распорядился принять в федеральную собственность Запорожскую АЭС. Станция будет работать под управлением профильных российских ведомств.