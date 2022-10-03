Глава МАГАТЭ заявил об освобождении директора Запорожской АЭС

Директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов, о задержании которого 1 октября сообщила украинская сторона, находится на свободе, сообщили в МАГАТЭ. Российские власти о задержании Мурашова не сообщали

Рафаэль Мариано Гросси (Фото: Michael Gruber / Getty Images)

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси сообщил в своем «Твиттере», что директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов находится на свободе.

«Я приветствую освобождение Игоря Мурашова... Я получил подтверждение, что господин Мурашов благополучно вернулся к своей семье», — написал он.

1 октября Петр Котин, глава Национальной атомной энергогенерирующей компании Украины «Энергоатом», под чьим управлением до сих пор находится ЗАЭС, заявил, что директор станции был задержан. По его словам, 30 сентября Мурашов ехал со станции в Энергодар, но его автомобиль остановил российский патруль, после чего Мурашова увезли в неизвестном направлении с завязанными глазами. В связи с этим Котин обратился в МАГАТЭ.

Российские власти о задержании Мурашова не сообщали.

Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. Станция состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000, первый из которых был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой — в октябре 1995 года.



На Запорожскую АЭС приходилось шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. Ежегодно станция генерирует 40–42 млрд кВт·ч электроэнергии, что составляет почти 21% производства электроэнергии Украины и 50% ее производства на атомных станциях.

Вскоре МАГАТЭ заявило, что получило подтверждение задержания начальника ЗАЭС. «После получения информации о задержании Игоря Мурашова, гендиректора Запорожской атомной электростанции, МАГАТЭ находится в контакте с соответствующими властями и было проинформировано, что господин Мурашов временно задержан», — сообщили в агентстве. Гросси обратился за разъяснениями ситуации.

Россия и Украина с начала спецоперации неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. Станция находится в Энергодаре, в той части Запорожской области, которую контролируют российские силы. В связи с обстрелами и возросшей опасностью аварии атомную электростанцию в сентябре посетила миссия Международного агентства по атомной энергии.

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