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Гендиректор Запорожской АЭС сознался в связях с украинскими спецслужбами

Игорь Мурашов, которого недавно выдворили с территории России, в эфире телеканала «Россия-24» признался, что общался с сотрудником СБУ и передавал информацию о «состоянии дел» на Запорожской АЭС
Игорь Мурашов &nbsp;
Игорь Мурашов   (Фото: Энергоатом)

Генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов, об освобождении которого недавно заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), признался, что передавал информацию со станции представителям украинских спецслужб. Видео с признанием было показано в эфире телеканала «Россия-24».

«Общался с сотрудником СБУ Каземирским Игорем Викторовичем через мессенджеры. Суть общения заключалась в том, что я передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции», — сказал Мурашов.

В сюжете «Россия-24» показаны кадры выдворения Мурашова на подконтрольную Киеву территорию «за дискредитацию органов власти России».

Телеканал также сообщил, что Мурашов мог участвовать в разработке диверсий. При этом директор говорит, что обстрел АЭС велся со стороны Украины, а персонал подвергался опасности при ликвидации последствий.

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1 октября глава Национальной атомной энергогенерирующей компании Украины «Энергоатом» Петр Котин обвинил Россию в задержании Мурашова российским патрулем в городе Энергодар. Он отметил, что Мурашов является «лицензированным лицом», которое несет основную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность Запорожской АЭС. После этого разъяснения у России запросило МАГАТЭ.

Накануне, 3 октября, глава МАГАТЭ Мариано Гросси сообщил, что директор Запорожской АЭС находится на свободе. «Я приветствую освобождение Игоря Мурашова... Я получил подтверждение, что господин Мурашов благополучно вернулся к своей семье», — написал он.

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Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. Станция состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000, первый из которых был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой — в октябре 1995 года.

На Запорожскую АЭС приходилось шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. Ежегодно станция генерирует 40–42 млрд кВт·ч электроэнергии, что составляет почти 21% производства электроэнергии Украины и 50% ее производства на атомных станциях.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Запорожская АЭС иностранные спецслужбы Военная операция на Украине ВСУ передача данных
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