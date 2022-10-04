Гендиректор Запорожской АЭС сознался в связях с украинскими спецслужбами

Игорь Мурашов, которого недавно выдворили с территории России, в эфире телеканала «Россия-24» признался, что общался с сотрудником СБУ и передавал информацию о «состоянии дел» на Запорожской АЭС

Игорь Мурашов (Фото: Энергоатом)

Генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов, об освобождении которого недавно заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), признался, что передавал информацию со станции представителям украинских спецслужб. Видео с признанием было показано в эфире телеканала «Россия-24».

«Общался с сотрудником СБУ Каземирским Игорем Викторовичем через мессенджеры. Суть общения заключалась в том, что я передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции», — сказал Мурашов.

В сюжете «Россия-24» показаны кадры выдворения Мурашова на подконтрольную Киеву территорию «за дискредитацию органов власти России».

Телеканал также сообщил, что Мурашов мог участвовать в разработке диверсий. При этом директор говорит, что обстрел АЭС велся со стороны Украины, а персонал подвергался опасности при ликвидации последствий.

1 октября глава Национальной атомной энергогенерирующей компании Украины «Энергоатом» Петр Котин обвинил Россию в задержании Мурашова российским патрулем в городе Энергодар. Он отметил, что Мурашов является «лицензированным лицом», которое несет основную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность Запорожской АЭС. После этого разъяснения у России запросило МАГАТЭ.

Накануне, 3 октября, глава МАГАТЭ Мариано Гросси сообщил, что директор Запорожской АЭС находится на свободе. «Я приветствую освобождение Игоря Мурашова... Я получил подтверждение, что господин Мурашов благополучно вернулся к своей семье», — написал он.

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