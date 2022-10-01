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Глава МАГАТЭ приедет в Москву и Киев

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приедет в Москву и Киев на следующей неделе
Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву и Киев, чтобы обсудить создание зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Ранее агентство сообщило о взрыве мины, который повредил кабель и трансформатор шестого реактора
Фото: Christian Bruna / EPA / ТАСС
Фото: Christian Bruna / EPA / ТАСС

Глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси приедет в Москву и Киев на следующей неделе, передает Reuters со ссылкой на заявление МАГАТЭ.

«Генеральный директор Гросси продолжает свои консультации и другие усилия для согласования и создания зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС в ближайшее время. Ожидается, что он посетит Киев и Москву на следующей неделе», — сказано в заявлении.

МАГАТЭ сообщило о подтверждении задержания гендиректора Запорожской АЭС
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Международное агентство по атомной энергии (Вена, Австрия)

Запорожская атомная станция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она перешла под контроль российских военных в начале военных действий на Украине. Стороны конфликта не раз обвиняли друг друга в обстрелах территории АЭС и предупреждали о риске ядерной аварии. В конце августа вперые в истории станция полностью отключилась от электросети.

В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила ЗАЭС, обнаружила физические повреждения, а также указала на присутствие российских военнослужащих, автомобилей и техники. После отъезда агентство оставило там двух своих специалистов.

Глава МАГАТЭ заявил о работе над созданием зоны безопасности вокруг ЗАЭС
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Рафаэль Гросси

Накануне группа МАГАТЭ узнала, что взрыв наземной мины повредил электрический кабель возле ЗАЭС, который используется для выполнения некоторых операций на станции. Кроме того, взрыв повредил трансформатор напряжения на шестом реакторном блоке. Гросси заявил, что очередной взрыв усилил опасения по поводу ядерной безопасности на АЭС.

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Ранее 1 октября глава украинского «Энергоатома» Петр Котин заявил, что российские военные увезли гендиректора Запорожской АЭС в неизвестном направлении. МАГАТЭ получило подтверждение информации о временном задержании от «соответствующих властей». Агентство добавило, что Гросси ждет разъяснений на этот счет и надеется на быстрое разрешение ситуации.

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Теги
Жанна Антохина
МАГАТЭ Москва Киев Рафаэль Гросси Запорожская АЭС
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