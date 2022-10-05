Создатель Pink Floyd заявил о внесении в украинский «расстрельный список»
Сооснователь и бывший лидер британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что Украина включила его в «расстрельный список». Такое мнение он высказал в интервью журналу The Rolling Stone.
«Когда тебя убивают, на твоей фотографии пишут «ликвидирован». Я одна из этих чертовых картинок», — пояснил Уотерс.
Список с названием, о котором говорит Уотерс, существует на украинском сайте «Миротворец». Портал создали в 2014 году. На нем размещаются персональные данные лиц, которых авторы портала считают причастными к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины». В России он заблокирован по решению суда.
Уотерс после начала российской спецоперации на Украине неоднократно высказывался на ее счет. В частности, он говорил, что Россия пошла на такой шаг из-за продвижения НАТО к ее границам, хотя альянс обещал этого не делать.
Певец предлагал подумать, что «сделали бы Соединенные Штаты, если бы китайцы разместили ядерные ракеты в Мексике или Канаде». Он называл президента США Джо Байдена «военным преступником» и возлагал на него ответственность за начало конфликта. «Почему США не побудят [президента Украины Владимира] Зеленского к переговорам, чтобы устранить необходимость в этой ужасной войне?» — говорил Уотерс.
Артист писал открытые письма российскому президенту Владимиру Путину и жене его украинского коллеги Владимира Зеленского. Как утверждал сам Уотерс, он пытался «использовать свое небольшое влияние» для дипломатического урегулирования ситуации. Артист спрашивал российского президента, хочет ли тот окончания боевых действий, и просил дать разъяснения относительно «территориальных интересов» России. В письме Зеленской Уотерс критиковал «подливание масла в огонь» со стороны западных стран в ситуации с Украиной.
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ответ на заявления Уотерса отметил его «чрезвычайно смелую» позицию по Украине и поблагодарил его за «отрезвляющий анализ истоков украинского кризиса и реальной роли США в мире». Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев писал в ответ: «Pink Floyd forever!» К сообщению во «ВКонтакте» он прикрепил композицию в исполнении Уотерса Wish You Were Here.
В Киеве после высказываний о спецоперации предложили Уотерсу переехать в Россию. «Почему ты не переедешь уже в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человек?» — заявил посол Украины в Австрии Александр Щерба.