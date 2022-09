Основатель Pink Floyd спросил Путина про Украину и «захват Европы»

Бывший лидер Pink Floyd спросил президента России, хочет ли он окончания операции на Украине, и попросил заверить мировое сообщество, что у Кремля нет планов по завоеванию всей Европы, начиная с Польши и стран Прибалтики

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Сооснователь и бывший лидер британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором спросил, хочет ли он окончания военных действий на Украине. Оно опубликовано на странице музыканта в Facebook (cоциальная сеть принадлежит компании Meta, которая объявлена в России экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена).

По словам Уотерса, с начала спецоперации на Украине он пытался «использовать свое небольшое влияние» для дипломатического урегулирования ситуации. Так, ранее он написал два открытых письма супруге украинского лидера Владимира Зеленского Елене. Однако его аудитория также попросила обратиться к президенту России.

«Во-первых, хотели бы вы, чтобы война закончилась? Если бы вы ответили: «Да, пожалуйста», — это сразу сильно облегчило бы задачу. Если бы вы сказали: «У Российской Федерации нет дальнейших территориальных интересов, кроме безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска», — это тоже помогло бы», — говорится в письме.

Музыкант подчеркнул, что знает людей, которые опасаются, что Россия «планирует захватить всю Европу», начиная с Польши и стран Прибалтики. Он попросил Путина заверить мир в том, что этого не произойдет и что «ястребы по обе стороны Атлантики» не разнесут друг друга и весь мир вдребезги.

«Проблема в том, что у меня есть дети и внуки, как и у большинства моих братьев и сестер по всему миру, и никому из нас не понравился бы такой исход», — подчеркнул бывший лидер Pink Floyd.

По словам Уотерса, в случае заключения мирного соглашения с Украиной Россия должна «пообещать больше никуда не вторгаться». «Я знаю, США и НАТО вторгаются в другие суверенные страны по мановению волшебной палочки или из-за нескольких баррелей нефти, но это не значит, что и вы должны», — счел он.

Читайте на РБК Pro Pro Хотим как Amazon: зачем компании нанимают людей, чтобы сразу их уволить Хотим как Amazon: зачем компании нанимают людей, чтобы сразу их уволить Статьи Pro Почему электронная почта сделала сотрудников несчастными: 3 причины Почему электронная почта сделала сотрудников несчастными: 3 причины Статьи Pro Что будет с ценами на нефть в случае глобальной рецессии Что будет с ценами на нефть в случае глобальной рецессии Статьи Pro Это ваша банковская карта — и точка: как научить ребенка уважать деньги Это ваша банковская карта — и точка: как научить ребенка уважать деньги Инструкции Pro Русский транзит: как не прогореть, торгуя параллельным импортом Русский транзит: как не прогореть, торгуя параллельным импортом Инструкции Pro Экзистенциальный ужас: почему Apple запугивает покупателей Экзистенциальный ужас: почему Apple запугивает покупателей Статьи Pro Российские бренды из мини-цехов: кто теперь продает на Ozon и Wildberries Российские бренды из мини-цехов: кто теперь продает на Ozon и Wildberries Статьи Pro Как рецепт коктейля от агента 007 поможет наладить работу и личную жизнь Как рецепт коктейля от агента 007 поможет наладить работу и личную жизнь Статьи

Музыкант подчеркнул, что когда Зеленская в Twitter ответила ему на письмо, он был очень удивлен и тронут. Если бы Владимир Путин также ответил на обращение, добавил Уотерс, то он бы очень уважал бы российского лидера за это и воспринял бы это как «благородный шаг в правильном направлении к устойчивому миру».

Роджер Уотерс в письме к Елене Зеленской раскритиковал «подливание масла в огонь» со стороны западных стран в ситуации с Украиной. Он процитировал ее слова, что «если поддержка Украины будет сильной, кризис будет короче». Музыкант спросил, что она имеет в виду под «поддержкой Украины». Если речь идет о поставках вооружений украинской армии, то, по его словам, Зеленская может «трагически ошибаться». «Подливание масла в огонь в виде оружия никогда раньше не помогало сократить войну, и сейчас это не сработает, особенно потому, <...> что «топливометы» уже заявили о заинтересованности в том, чтобы война продолжалась как можно дольше», — написал он. Зеленская ответила на письмо, но посоветовала обращаться в поисках мира не к ней. «Роджер Уотерс, вам лучше обратиться к президенту России за миром, а не к Украине», — написала она в Twitter.

В начале августа сооснователь Pink Floyd заявил, что президент США Джо Байден «разжег огонь» на Украине, и назвал его «военным преступником». Он задался вопросом, почему Вашингтон не может побудить Зеленского к переговорам, чтобы «устранить необходимость в этой ужасной войне».

На замечание журналиста CNN, что Уотерс винит в военных действиях не ту сторону, тот ответил, что действия России на Украине стали ответом на продвижение НАТО к российским границам, несмотря на то что альянс обещал этого не делать.

Уотерс предложил подумать, что «сделали бы Соединенные Штаты, если бы китайцы разместили ядерные ракеты в Мексике или Канаде».

После этого первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский поблагодарил музыканта за «чрезвычайно смелую» позицию по Украине и за «отрезвляющий анализ истоков украинского кризиса и реальной роли США в мире».

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев написал «Pink Floyd forever!» («Pink Floyd навсегда!») после слов Уотерса о Байдене, прикрепив композицию в исполнении Уотерса Wish You Were Here.