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Полянский поблагодарил лидера Pink Floyd за «смелую позицию» по Украине

Позиция одного из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса по роли НАТО в ситуации на Украине «чрезвычайно смелая», заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Спасибо вам, Роджер Уотерс, за этот отрезвляющий анализ истоков украинского кризиса и реальной роли США в мире. Чрезвычайно смело занимать такую позицию в стране, отравленной пропагандой своей «исключительности» и рассматривающей весь мир как свой задний двор», — написал он в Twitter.

Ранее, 7 августа, Уотерс в интервью CNN заявил, что президент США Джо Байден является «военным преступником», поскольку именно он ответственен за начало конфликта на Украине. Он поинтересовался, почему США не побудят президента Украины Владимира Зеленского к переговорам.

Посол Украины предложил Уотерсу переехать в Россию из-за слов об операции
Политика
Александр Щерба

На замечание журналиста, что Уотерс винит в военных действиях не ту сторону, тот ответил, что действия России на Украине стали ответом на продвижение НАТО к российским границам. Он также предложил подумать, как отреагировали бы США, если бы Китай разместил ядерные ракеты в Мексике или Канаде.

После этого заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал, что Уотерс показал свою адекватность, заявив о том, что президент США «разжег огонь» на Украине.

«Есть еще адекватные люди и на Западе. Pink Floyd forever!» — добавил Медведев, прикрепив композицию исполнения Уотерса «Wish You Were Here».

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Посол Украины в Австрии Александр Щерба, в свою очередь, предложил сооснователю группы Pink Floyd переехать в Россию после его слов о российской спецоперации на Украине.

«Почему ты не переедешь уже в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человек?» — спросил дипломат.

Теги
Дмитрий Полянский ООН Россия Украина Pink Floyd
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Политика
Посол Украины предложил Уотерсу переехать в Россию из-за слов об операции
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