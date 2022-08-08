Полянский поблагодарил лидера Pink Floyd за «смелую позицию» по Украине
Позиция одного из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса по роли НАТО в ситуации на Украине «чрезвычайно смелая», заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Спасибо вам, Роджер Уотерс, за этот отрезвляющий анализ истоков украинского кризиса и реальной роли США в мире. Чрезвычайно смело занимать такую позицию в стране, отравленной пропагандой своей «исключительности» и рассматривающей весь мир как свой задний двор», — написал он в Twitter.
Ранее, 7 августа, Уотерс в интервью CNN заявил, что президент США Джо Байден является «военным преступником», поскольку именно он ответственен за начало конфликта на Украине. Он поинтересовался, почему США не побудят президента Украины Владимира Зеленского к переговорам.
На замечание журналиста, что Уотерс винит в военных действиях не ту сторону, тот ответил, что действия России на Украине стали ответом на продвижение НАТО к российским границам. Он также предложил подумать, как отреагировали бы США, если бы Китай разместил ядерные ракеты в Мексике или Канаде.
После этого заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал, что Уотерс показал свою адекватность, заявив о том, что президент США «разжег огонь» на Украине.
«Есть еще адекватные люди и на Западе. Pink Floyd forever!» — добавил Медведев, прикрепив композицию исполнения Уотерса «Wish You Were Here».
Посол Украины в Австрии Александр Щерба, в свою очередь, предложил сооснователю группы Pink Floyd переехать в Россию после его слов о российской спецоперации на Украине.
«Почему ты не переедешь уже в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человек?» — спросил дипломат.