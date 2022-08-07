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Посол Украины предложил Уотерсу переехать в Россию из-за слов об операции

Александр Щерба
Александр Щерба (Фото: Посольство Украины в Австрии)

Посол Украины в Австрии предложил сооснователю группы Pink Floyd Роджеру Уотерсу переехать в Россию после его слов о российской спецоперации на Украине. Об этом украинский дипломат Александр Щерба написал в Twitter.

«Почему ты не переедешь уже в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человек?» — написал посол.

Уотерс в интервью телеканалу CNN заявил, что президент США Джо Байден является «военным преступником» и именно он ответственен за начало конфликта на Украине. «Почему США не побудят [президента Украины Владимира] Зеленского к переговорам, чтобы устранить необходимость в этой ужасной войне?» — спросил исполнитель.

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Роджер Уотерс

На замечание журналиста, что Уотерс винит в военных действиях не ту сторону, тот ответил, что действия России на Украине стали ответом на продвижение НАТО к российским границам, хотя альянс обещал этого не делать. Уотерс предложил подумать, что «сделали бы Соединенные Штаты, если бы китайцы разместили ядерные ракеты в Мексике или Канаде».

Россия начала спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, российские военные проводят там «демилитаризацию и денацификацию», а также защищают население Донбасса от «геноцида» со стороны Киева. Украина в ответ разорвала с Москвой дипломатические отношения, объявила военное положение и мобилизацию.

Уотерс в марте называл происходящее на Украине «преступной ошибкой» и призывал к немедленному прекращению огня. Он также обвинил западные страны в поставках оружия на Украину взамен дипломатии.

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