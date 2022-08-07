Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 61,36 (+0,27) Инвестиции, 05 авг, 16:04
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 60,37 (+0,11) Инвестиции, 05 авг, 16:04
В Баку опровергли сообщение Еревана об обстреле со стороны Азербайджана Политика, 17:42
Медведев написал «Pink Floyd forever!» после слов Уотерса о Байдене Политика, 17:29
Шесть признаков надвигающегося кризиса в компании РБК и Банк Точка, 17:17
Полиция Латвии прекратила охрану закрытых генконсульств России Политика, 17:13
В Иране объяснили запрет, введенный после рекламы женщины с мороженным Общество, 17:03
«Химки» обыграли аутсайдера и поднялись на четвертое место в РПЛ Спорт, 16:50
Правительство выделило еще ₽50 млрд на строительство трассы М12 Общество, 16:46
Лидер «Зенита» пропустит пять недель из-за травмы Спорт, 16:36
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Рабочие застряли при очистке коллектора в Москве Общество, 16:26
Байден второй день подряд сдал отрицательный результат теста на COVID-19 Политика, 16:19
Почему внутри компаний наступает кризис и что делать РБК и Банк Точка, 16:16
Reuters узнал о согласии израильтян и палестинцев на перемирие Политика, 16:12
Подоляк попросил у Запада оружие «для защиты Киева» Политика, 15:42
В Китае сгорел мост Ваньань с 900-летней историей Общество, 15:41
Военная операция на Украине ,  
0 

Медведев написал «Pink Floyd forever!» после слов Уотерса о Байдене

Уотерс ранее назвал Байдена «военным преступником» и обвинил его в «разжигании огня» на Украине. «Есть еще адекватные люди и на Западе», — написал после этого Медведев
Роджер Уотерс
Роджер Уотерс (Фото: Gregorio Borgia / AP)

Сооснователь британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс показал свою адекватность, заявив о том, что президент США Джо Байден «разжег огонь» на Украине. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Роджер Уотерс, один из основателей Pink Floyd, считает, что Байден «разжег огонь» на Украине. А специальная военная операция России на Украине — это наш ответ на расширение НАТО. Есть еще адекватные люди и на Западе. Pink Floyd forever!» — написал Медведев, прикрепив композицию исполнения Уотерса «Wish You Were Here».

Роджер Уотерс обвинил Байдена в «разжигании огня» на Украине
Политика
Роджер Уотерс

Ранее Уотерс в интервью телеканалу CNN заявил, что Байден является «военным преступником» и именно президент США ответственен за начало конфликта на Украине. «Почему США не побудят [президента Украины Владимира] Зеленского к переговорам, чтобы устранить необходимость в этой ужасной войне?» — поинтересовался исполнитель.

На замечание журналиста, что Уотерс винит в военных действиях не ту сторону, тот ответил, что действия России на Украине стали ответом на продвижение НАТО к российским границам, хотя альянс обещал этого не делать. Он также предложил журналисту подумать, что «сделали бы Соединенные Штаты, если бы китайцы разместили ядерные ракеты в Мексике или Канаде».

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Объявляя о ее начале, президент Владимир Путин заявил о необходимости «демилитаризации и денацификации» соседнего государства, а также защиты населения Донбасса от «геноцида» со стороны Киева. Украина в ответ разорвала с Москвой дипломатические отношения, объявила военное положение и мобилизацию.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Ragnar Vorel / Unsplash Что нужно знать о покупке недвижимости в Таиланде: нюансы и советы
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Анестезия Моцартом: как уменьшить боль с помощью музыки
Исследования
Pro
Фото: Joosep Martinson / Getty Images Достаточно ли для здоровья тренироваться по полчаса в день
Статьи
Pro
Победи прокрастинацию. Как перестать откладывать дела на завтра
Саммари
Pro
Осталось полгода: что надо знать уже сейчас об электронных доверенностях
Инструкции
Pro
Как уходящие западные компании будут освобождать 700 тыс. кв. м площадей
Статьи
Pro
Фото: New Zealand Defence Force / Getty Images Бан на маркетплейсе: чем рискует продавец товаров параллельного импорта
Статьи
Pro
Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают
Инструкции

После начала конфликта группа Pink Floyd заявила о намерении удалить свои песни со стриминговых сервисов в России и Белоруссии. Уотерс тогда называл происходящее на Украине «преступной ошибкой» и призывал к немедленному прекращению огня. Он также обвинил западные страны в поставках оружия на Украину взамен дипломатии.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Дмитрий Медведев Pink Floyd Военная операция на Украине Джо Байден
Материалы по теме
Pink Floyd и Дэвид Гилмор удалят музыку из сервисов в России и Белоруссии
Технологии и медиа
Медведев ответил Зеленскому на предложение конфисковать активы России
Политика
Медведев обещал «отомстить» за удаление YouTube-канала Гоблина
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter