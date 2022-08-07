Медведев написал «Pink Floyd forever!» после слов Уотерса о Байдене

Уотерс ранее назвал Байдена «военным преступником» и обвинил его в «разжигании огня» на Украине. «Есть еще адекватные люди и на Западе», — написал после этого Медведев

Роджер Уотерс (Фото: Gregorio Borgia / AP)

Сооснователь британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс показал свою адекватность, заявив о том, что президент США Джо Байден «разжег огонь» на Украине. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Роджер Уотерс, один из основателей Pink Floyd, считает, что Байден «разжег огонь» на Украине. А специальная военная операция России на Украине — это наш ответ на расширение НАТО. Есть еще адекватные люди и на Западе. Pink Floyd forever!» — написал Медведев, прикрепив композицию исполнения Уотерса «Wish You Were Here».

Ранее Уотерс в интервью телеканалу CNN заявил, что Байден является «военным преступником» и именно президент США ответственен за начало конфликта на Украине. «Почему США не побудят [президента Украины Владимира] Зеленского к переговорам, чтобы устранить необходимость в этой ужасной войне?» — поинтересовался исполнитель.

На замечание журналиста, что Уотерс винит в военных действиях не ту сторону, тот ответил, что действия России на Украине стали ответом на продвижение НАТО к российским границам, хотя альянс обещал этого не делать. Он также предложил журналисту подумать, что «сделали бы Соединенные Штаты, если бы китайцы разместили ядерные ракеты в Мексике или Канаде».

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Объявляя о ее начале, президент Владимир Путин заявил о необходимости «демилитаризации и денацификации» соседнего государства, а также защиты населения Донбасса от «геноцида» со стороны Киева. Украина в ответ разорвала с Москвой дипломатические отношения, объявила военное положение и мобилизацию.

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После начала конфликта группа Pink Floyd заявила о намерении удалить свои песни со стриминговых сервисов в России и Белоруссии. Уотерс тогда называл происходящее на Украине «преступной ошибкой» и призывал к немедленному прекращению огня. Он также обвинил западные страны в поставках оружия на Украину взамен дипломатии.