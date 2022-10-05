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Военные Южной Кореи заявили о переброске авианосца США в Японское море

Авианосец ВМС США Ronald Reagan вернется в Японское море после пуска КНДР баллистической ракеты средней дальности, передает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Авианосец покинул акваторию Японского моря после совместных военно-морских учений Японии, США и Южной Кореи, которые проходили там 30 сентября. Маневры начались на следующий день после другого ракетного пуска со стороны КНДР.

Комитет назвал переброску авианосца «весьма необычной». В Пентагоне передислокацию авианосца комментировать отказались, передавал Reuters.

Выпущенная Южной Кореей после пуска КНДР ракета упала на полигоне
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Фото:Zuma \ ТАСС

Ранее, 4 октября, Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности в сторону Японии. Она пролетела 4,6 тыс. км и зашла в воздушное пространство этой страны, а после упала в Тихом океане. Японское Минобороны сочло полет самым долгим за всю историю пусков северокорейских ракет.

В ответ Япония и США организовали совместные учения над Японским морем. Стороны осудили действия КНДР, а Вашингтон решил обратиться по этому поводу в Совет Безопасности ООН.

Кроме того, военные США приняли участие в совместных маневрах с Южной Кореей. В день пуска они провели учения с участием южнокорейского истребителя F-15K на острове в Желтом море. Самолет выпустил две бомбы JDAM. В ночь на 5 октября стороны запустили четыре ракеты класса «земля — земля» - по две с каждой стороны, но один из южнокорейских снарядов упал на полигоне. Пострадавших при инциденте не было.

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