Выпущенная Южной Кореей после пуска КНДР ракета упала на полигоне
Баллистическая ракета Hyunmoo-2, которую южнокорейские военные запустили в ответ на ракетные испытания КНДР, упала на базе вскоре после пуска, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Жители города Каннын в провинции Канвондо на северо-востоке страны сообщили агентству, что видели яркую вспышку и слышали сильный гул примерно в 01:00 по местному времени (19:00 4 октября мск).
После этого ведомстве сообщили, что на базе, где проводили испытания, упала ракета. В комитете добавили, что пострадавших при инциденте нет.
Южная Корея проводила ракетные испытания совместно с Соединенными Штатами. За день до этого военные КНДР запустили баллистическую ракету средней дальности, которая, по данным японского Минобороны, пролетела 4,6 тыс. км, в том числе над территорией Японии, и упала в Тихом океане. В ведомстве назвали этот полет самым долгим в истории северокорейских ракет.
Всего военные США и Южной Кореи запустили четыре ракеты - по две с каждой стороны. Точное место, где проходят учения, военные не называли.
США и Япония осудили действия северокорейских властей. В Пентагоне после ракетного пуска отметили, что любое последующее испытание КНДР будет серьезной угрозой для международной стабильности. Вашингтон заявил, что планирует обратиться к Совету Безопасности ООН и попросить провести заседание в связи с северокорейским пуском.
Северная Корея проводила испытания в пятый раз за последние десять дней. Она запустила по меньшей мере восемь ракет.