Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 56,17 (+1,78) Инвестиции, 04 окт, 16:13
Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 58,79 (+1,22) Инвестиции, 04 окт, 16:13
МВД объяснило остановку концерта Anacondaz в Перми Общество, 06:12
Продажи прокладок падают пятый месяц подряд после ажиотажа в марте Бизнес, 06:01
Выпущенная Южной Кореей после пуска КНДР ракета упала на полигоне Политика, 05:16
В МИДе заявили о продвижении НАТО своего влияния в АТР Политика, 05:07
SuperJob изучил карьерные перспективы школьных хулиганов Общество, 05:00
Байден запретил Минфину США обмен спецправами заимствования с Россией Экономика, 04:55
Twitter подтвердил намерение Маска купить соцсеть за начальную стоимость Технологии и медиа, 04:07
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
CNN узнал о «панике» в Белом доме из-за планов России сократить добычу Политика, 03:54
Южная Корея и США запустили четыре ракеты в ответ на испытания КНДР Политика, 03:13
NYT узнала об иске Анджелины Джоли к Бреду Питту о домашнем насилии Общество, 02:46
В Новой Каховке сообщили о работе ПВО и около 15 взрывах Политика, 02:02
Венгрия рассказала, каких исключений из санкций против России добилась Политика, 02:01
Львовский университет присвоил Борису Джонсону звание почетного доктора Политика, 01:43
ФСБ рассекретила документы о воевавших против Гитлера словаках Политика, 01:19
Политика ,  
0 

Выпущенная Южной Кореей после пуска КНДР ракета упала на полигоне

Ракета упала на базе, с которой ее запустили, пострадавших при инциденте нет. Ранее США и Южная Корея запустили четыре снаряда в ответ на испытание КНДР баллистической ракеты средней дальности.

Баллистическая ракета Hyunmoo-2, которую южнокорейские военные запустили в ответ на ракетные испытания КНДР, упала на базе вскоре после пуска, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Жители города Каннын в провинции Канвондо на северо-востоке страны сообщили агентству, что видели яркую вспышку и слышали сильный гул примерно в 01:00 по местному времени (19:00 4 октября мск).

После этого ведомстве сообщили, что на базе, где проводили испытания, упала ракета. В комитете добавили, что пострадавших при инциденте нет.

Южная Корея и США запустили четыре ракеты в ответ на испытания КНДР
Политика

Южная Корея проводила ракетные испытания совместно с Соединенными Штатами. За день до этого военные КНДР запустили баллистическую ракету средней дальности, которая, по данным японского Минобороны, пролетела 4,6 тыс. км, в том числе над территорией Японии, и упала в Тихом океане. В ведомстве назвали этот полет самым долгим в истории северокорейских ракет.

Всего военные США и Южной Кореи запустили четыре ракеты - по две с каждой стороны. Точное место, где проходят учения, военные не называли.

США и Япония осудили действия северокорейских властей. В Пентагоне после ракетного пуска отметили, что любое последующее испытание КНДР будет серьезной угрозой для международной стабильности. Вашингтон заявил, что планирует обратиться к Совету Безопасности ООН и попросить провести заседание в связи с северокорейским пуском.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК Как раскрутить магазин на Wildberries
Инструкции
Pro
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Какие документы нужны для отсрочки и какие выплаты ждать мобилизованным
Статьи
Pro
Фото: Jamie McCarthy / Getty Images В 50 лет выглядит на 30: в чем секрет молодости Джареда Лето
Статьи
Pro
Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+
Статьи
Pro
Глобальный дефицит углекислого газа: какие компании пострадали
Статьи
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images Сравняла ли удаленка зарплаты в ИТ между Москвой и регионами
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда
Статьи
Pro
Фото: Stefan Postles / Getty Images Почему советы медитировать и дышать сейчас бесполезны
Статьи

Северная Корея проводила испытания в пятый раз за последние десять дней. Она запустила по меньшей мере восемь ракет.

Теги
ракетные испытания Южная Корея Северная Корея
Материалы по теме
Южная Корея и США запустили четыре ракеты в ответ на испытания КНДР
Политика
США и Япония провели совместные учения после ракетного пуска КНДР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter