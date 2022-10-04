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В Японии заявили о максимальной за историю дальности полета ракеты КНДР

Минобороны Японии: запущенная КНДР ракета преодолела максимальное за историю расстояние
КНДР рано утром 4 октября запустила баллистическую ракету, которая пролетела над Японией и приземлилась в Тихом океане. По данным японского Минобороны, ракета пролетела 4600 км
Фото: Jeon Heon-Kyun / EPA / ТАСС
Фото: Jeon Heon-Kyun / EPA / ТАСС

Запущенная в сторону Японии баллистическая ракета КНДР впервые за историю наблюдений пролетела расстояние в 4600 км. Об этом на брифинге заявил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада, передает NHK.

«Баллистическая ракета, запущенная Северной Кореей, относится к классу баллистических ракет средней дальности или выше. Кроме того, выяснилось, что расчетная дальность полета от точки запуска до точки падения составила около 4600 километров, что делает его самым длинным в истории», — сказал министр.

В то же время, по данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, северокарейская ракета пролетела около 4500 км, достигла высоты 970 км и развила скорость 17 Маха, что в 17 раз превышает скорость звука.

Власти Японии предупредили о возможном падении обломков ракеты КНДР
Политика
Фото:Jeon Heon-Kyun / EPA / ТАСС

КНДР утром 4 октября запустила в сторону Японии баллистическую ракету, которая пролетела над префектурой Хоккайдо и упала в Тихом океане. После запуска власти Японии объявили воздушную тревогу и распространили предупреждение о возможном падении обломков ракеты. Последний раз ракета КНДР перелетала через территорию Японии 5 лет назад.

Первым о пуске ракеты со стороны корейского полуострова сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных в 7:20 (1:20 мск). Военный источник японского телеканала Asahi не исключил, что запущенная ракета могла быть межконтинентальной.

Пуск ракеты со стороны КНДР стал пятым за последние две недели. В последний раз Пьхеньян запускал две баллистические ракеты малой дальности 1 октября. Ракеты были запущены у западного побережья Северной Кореи примерно с 6:42 до 6:58 утра, обе упали за пределами японской исключительной экономической зоны недалеко от восточного побережья КНДР.

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