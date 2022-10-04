США и Япония провели совместные учения после ракетного пуска КНДР

Фото: Министерство обороны Японии / Reuters

Истребители США и Японии провели совместные учения над Японским морем после испытательного запуска КНДР баллистической ракеты, которая пролетела над Японией и упала в Тихом океане, сообщает Reuters.

Пуск был произведен утром 4 октября. Впервые за последние пять лет ракета пролетела над японскими территориями, а именно префектурами Хоккайдо и Аомори на севере страны.

В Минобороны Японии заявили, что это была ракета средней дальности или выше. Дальность ее полета составила около 4,6 тыс. км; как отметили в ведомстве, это был самый длинный полет северокорейской ракеты в истории.

После случившегося президент США Джо Байден провел переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. «Лидеры совместно самым решительным образом осудили ракетное испытание КНДР, признав запуск опасным для японского народа, дестабилизирующим ситуацию в регионе и явным нарушением резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций», — говорится в сообщении Белого дома по итогам переговоров.

Вашингтон заявил о намерении обратиться к Совету Безопасности ООН с просьбой провести заседание в связи с северокорейским пуском, отмечает Reuters.

За последние десять дней Северная Корея провела уже пять пусков (не менее восьми ракет).