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Власти Японии предупредили о возможном падении обломков ракеты КНДР

Баллистическая ракета КНДР пролетела над территорией Японии впервые за 5 лет
КНДР рано утром 4 октября запустила баллистическую ракету, которая пролетела над Японией и приземлилась в Тихом океане. Японские власти предупредили о возможном падении обломков ракеты в северных префектурах Хоккайдо и Аомори
Фото: Jeon Heon-Kyun / EPA / ТАСС
Фото: Jeon Heon-Kyun / EPA / ТАСС

КНДР утром 4 октября запустила в сторону Японии баллистическую ракету, которая пролетела над префектурой Хоккайдо и упала в Тихом океане. Власти Японии распространили предупреждение о возможном падении обломков северокорейской ракеты, передает NHK.

Береговая охрана Японии сообщила, что ракета «вероятнее всего» упала в Тихом океане в 7:46 (1:46 мск). Она пролетела над префектурами Хоккайдо и Аомори. Правительство предупредило о возможном падении обломков и предостерегло людей от взаимодействия с «подозрительными предметами».

После пуска ракеты над северными территориями страны была объявлена воздушная тревога, а японские власти приняли решение о внеочередном заседании Совета национальной безопасности. Последний раз ракета КНДР перелетала через территорию Японии 5 лет назад.

Первым о пуске ракеты со стороны корейского полуострова сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных в 7:20 (1:20 мск). Военный источник японского телеканала Asahi не исключил, что запущенная ракета могла быть межконтинентальной.

КНДР в четвертый раз за неделю запустила баллистические ракеты
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Фото: Irgc Official Webiste / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пуск ракеты со стороны КНДР стал пятым за последние две недели. В последний раз Пьхеньян запустил две баллистические ракеты малой дальности 1 октября. Ракеты были запущены у западного побережья Северной Кореи примерно с 6:42 до 6:58 утра, обе упали за пределами японской исключительной экономической зоны недалеко от восточного побережья КНДР.

До этого КНДР производил пуски 25, 28 и 29 сентября. Они были проведены на фоне однодневного визита вице-президента США Камалы Харрис в Южную Корею, которая прибыла туда 30 сентября. В тот же день Южная Корея, США и Япония провели учения в Японском море.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Япония баллистическая ракета КНДР обломки
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КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японии
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КНДР запустила две баллистические ракеты в направлении Японского моря
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