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Южная Корея и США запустили четыре ракеты в ответ на испытания КНДР

Южная Корея и США провели совместные испытания и запустили четыре ракеты класса «земля — земля» в ответ на ракетные пуски КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Как уточнили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, американская и южнокорейская стороны запустили по две баллистические ракеты ATACMS которые попали по целям. Снаряды направили в сторону Японского моря, уточняет агентство. Испытания провели на следующий день после пуска Северной Кореей баллистической ракеты средней дальности.

Накануне Северная Корея запустила одну баллистическую ракету средней дальности с полигона Мупенри на границе с Китаем. Снаряд вошел в воздушное пространство над японскими префектурами Хоккайдо и Аомори. Он летел над Японией впервые за последние пять лет.

В тот же день военные США и Южной Кореи организовали совместные учения с участием южнокорейского истребителя F-15K на острове в Желтом море. Самолет выпустил две бомбы JDAM. Совместные учения с участием истребителей также провели Япония и США.

США и Япония провели совместные учения после ракетного пуска КНДР
Политика
Фото:Министерство обороны Японии / Reuters

В Минобороны Японии после произошедшего заявили, что ракета КНДР была средней дальности или выше. Она пролетела примерно 4,6 тыс. км. Ведомство подсчитало, что снаряд пролетел больше, чем любая другая ракета, когда-либо запущенная КНДР.

Япония и США осудили северокорейские испытания. Вашингтон заявил о намерении обратиться к Совету Безопасности ООН с просьбой провести заседание в связи с северокорейским пуском, писал Reuters.

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Северная Корея проводила испытания в пятый раз за последние десять дней. Она запустила по меньшей мере восемь ракет.

Теги
КНДР США испытание ракет Южная Корея Японское море
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