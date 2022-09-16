Володин назвал идею Польши о репарациях от Москвы реабилитацией нацизма

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Заявление президента Польшии Анджея Дуды о том, что Варшава может потребовать репараций от России оскорбляет память тех, кто отдал жизнь во время Второй мировой войны, и реабилитирует фашизм, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в Telegram.

«Освобождение мира от нацизма далось советскому народу дорогой ценой — 27 миллионов погибших. Польша сегодня существует как государство только благодаря нашей стране», — напомнил Володин.

По его словам, поляков вместе с россиянами отправляли в концлагеря, и поляки же встречали советских солдат цветами в 1945 году. «Заявление Президента Польши реабилитирует фашизм, оскорбляет память наших дедов и прадедов, отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа», — считает он.

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