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Володин назвал идею Польши о репарациях от Москвы реабилитацией нацизма

Фото: Michal Dyjuk / AP
Фото: Michal Dyjuk / AP

Заявление президента Польшии Анджея Дуды о том, что Варшава может потребовать репараций от России оскорбляет память тех, кто отдал жизнь во время Второй мировой войны, и реабилитирует фашизм, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в Telegram.

«Освобождение мира от нацизма далось советскому народу дорогой ценой — 27 миллионов погибших. Польша сегодня существует как государство только благодаря нашей стране», — напомнил Володин.

По его словам, поляков вместе с россиянами отправляли в концлагеря, и поляки же встречали советских солдат цветами в 1945 году. «Заявление Президента Польши реабилитирует фашизм, оскорбляет память наших дедов и прадедов, отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа», — считает он.

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Фото:Markus Schreiber / AP

Материал дополняется. 

Теги
Вячеслав Володин Польша репарации
«Выгодное начало» от
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