Песков исключил план выступления Путина о законе по новым территориям

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент Владимир Путин не собирается выступать в свете подписания законов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.

«Нет. Выступление у президента было ранее. Мы все его смотрели, слушали. Очень важное, эпохальное выступление. Никаких других выступлений не планируется», — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что законы о новых территориях могут быть подписаны уже сегодня.

С 23 по 27 сентября во всех четырех регионах прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. В ЛНР за присоединение высказались 98,42% голосовавших, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%. 30 сентября президент Владимир Путин подписал договор о присоединении с главами этих регионов.



Позднее Путин внес в Госдуму проекты конституционных законов о принятии ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, их уже приняли Госдума и Совет Федерации. Согласно законопроектам названия регионов после присоединения останутся неизменными, их жители со дня принятия (датой считается 30 сентября) станут гражданами России. До 1 января 2026 года на этих территориях будет действовать переходный период.