Песков исключил план выступления Путина о законе по новым территориям

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 54,39 (+1,66) Инвестиции, 03 окт, 16:13
Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 57,57 (+2,27) Инвестиции, 03 окт, 16:13
В Новосибирской области проведут проверку из-за смерти мобилизованного Общество, 15:16
Как улучшить здравоохранение в России за счет медицинского туризма Партнерский проект, 15:15
Шойгу поручил Генштабу дать «исчерпывающие» объяснения по отсрочкам Политика, 15:12
«Сбер за квартал втрое увеличил выдачу ипотеки Недвижимость, 15:08
Аномалии безработицы: что произошло с рынком труда в условиях санкций Социальная экономика, 14:56
Любые цифры и буквы: как водителям выделиться необычным автономером Партнерский проект, 14:52
Лукашенко рассказал, как Минск участвует в военной операции на Украине Политика, 14:48
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Глава Карелии сообщил о выполнении задания по мобилизации Политика, 14:47
Цена нефти Brent превысила $90 за баррель впервые с 23 сентября Инвестиции, 14:46
В Энергодаре с 4 октября ввели новое время комендантского часа Политика, 14:44
Матчи УЕФА начнутся с минуты молчания в память о погибших в Индонезии Спорт, 14:43
Как в упаковке совместить экологичность и экономичность: шесть принципов Pro, 14:40
Дума приняла закон об онлайн-продаже рецептурных лекарств Политика, 14:31
Как умные ассистенты обуздают любителей быстрой езды: зарубежный опыт Партнерский проект, 14:29
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков исключил план выступления Путина о законе по новым территориям

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент Владимир Путин не собирается выступать в свете подписания законов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.

«Нет. Выступление у президента было ранее. Мы все его смотрели, слушали. Очень важное, эпохальное выступление. Никаких других выступлений не планируется», — сказал Песков.

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Ранее Песков заявил, что законы о новых территориях могут быть подписаны уже сегодня.

С 23 по 27 сентября во всех четырех регионах прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. В ЛНР за присоединение высказались 98,42% голосовавших, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%. 30 сентября президент Владимир Путин подписал договор о присоединении с главами этих регионов.

Позднее Путин внес в Госдуму проекты конституционных законов о принятии ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, их уже приняли Госдума и Совет Федерации. Согласно законопроектам названия регионов после присоединения останутся неизменными, их жители со дня принятия (датой считается 30 сентября) станут гражданами России. До 1 января 2026 года на этих территориях будет действовать переходный период.

Теги
Владимир Путин Дмитрий Песков Кремль ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область Украина
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Главное
Политика
Путин сегодня подпишет закон о новых территориях
Политика
Песков заявил о нежелании участвовать в «ядерной риторике» по Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter