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Путин сегодня подпишет закон о новых территориях

Кремль: Путин, скорее всего, сегодня подпишет закон о новых территориях России
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Закон о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей может быть подписан сегодня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Шанс есть. Вот-вот поступят. Скорее всего, сегодня и будут подписаны», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

С 23 по 27 сентября во всех четырех регионах прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. В ЛНР за присоединение высказались 98,42% голосовавших, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%. 30 сентября президент Владимир Путин подписал договор о присоединении с главами этих регионов.

Позднее Путин внес в Госдуму проекты конституционных законов о принятии ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, их уже приняли Госдума и Совет Федерации. Согласно законопроектам названия регионов после присоединения останутся неизменными, их жители со дня принятия (датой считается 30 сентября) станут гражданами России. До 1 января 2026 года на этих территориях будет действовать переходный период. 

Теги
Дмитрий Песков Кремль Владимир Путин Референдум Украина ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область
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