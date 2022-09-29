Zeit узнал о передаче немецких разведданных Украине

Zeit и ARD Kontraste выяснили, что Германия с мая передает Украине спутниковые снимки, перехваченные радио- и телефонные сообщения

Фото: Friedemann Vogel / DPA / ТАСС

В мае этого года канцлер Германии Олаф Шольц одобрил передачу Украине не только вооружений, но и секретной информации, включающей разведданные. Об этом говорится в совместном расследовании газеты Zeit и журнала ARD Kontraste.

Решение предоставить Украине разведданные, которые потенциально могут быть использованы в военных целях, было принято Шольцем после соответствующего обращения Федеральной разведывательной службы ФРГ (БНД). В расследовании сказано, что Киеву с мая предоставляют спутниковые снимки, перехваченные радио- и телефонные сообщения.

В том же месяце, пишет Zeit, разведка заказала проверку «юридической допустимости передачи в Украину целевой информации». По итогу было принято решение, что передача таких данных не означает вступления Германии в войну и возможна в соответствии с международным правом.

В апреле министр обороны США Ллойд Остин впервые подтвердил, что Пентагон предоставляет вооруженным силам Украины (ВСУ) разведывательные данные для ведения боевых действий в Донбассе, в том числе о территориях, находящихся под контролем ДНР и ЛНР. Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби уточнил, что разведывательная информация, которую США передают Украине, может быть использована в том числе для наступательных операций.

В Кремле в ответ заявили, что переданные Киеву разведданные не помешают целям России на Украине. «Хорошо известно, что США, Великобритания, натовцы на постоянной основе передают разведданные и другие параметры украинским ВС. Вкупе с потоками вооружений, которые эти же страны и альянсы направляют на Украину, — это все действия, которые не способствуют быстрому завершению операции, но в то же время не способны помешать достижению поставленных целей в ходе специальной военной операции», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине 24 февраля. Ее целями он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» соседнего государства и защиту населения Донбасса от «геноцида». Украина в ответ ввела военное положение и объявила мобилизацию.

В Германии до начала спецоперации отказывались поставлять Киеву летальное оружие, однако с мая начали поставки гаубиц и систем ПВО. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт 18 сентября заявила, что ФРГ пока не будет отправлять на Украину боевые танки западного образца, так как не хочет действовать в одиночку, без согласия западных партнеров.



О поставках танков Leopard 2 просил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Берлин, однако, как писал в начале сентября Die Welt со ссылкой на источники в украинском правительстве, Шольц не дал на это согласие.