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Посол заявил об отказе ФРГ от отношений с Россией из-за помощи Украине

Снабжая Украину оружием, которое она использует в Донбассе, Германия перешла «красную черту» и отказалась от особых отношений с Россией, заявил в интервью «РИА Новости» российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.

«По сути, германские власти отказываются от особых отношений между нашими странами и народами, которые кропотливо выстраивались предшествующими поколениями и связывали нас даже в самые непростые времена. Именно это всегда выделяло немцев из рядов коллективного Запада», — отметил дипломат. Он указал, что в сложных ситуациях ФРГ могла быть посредником, поскольку лучше, чем другие, понимала «Россию и ее интересы».

Посол подчеркнул, что поставка Берлином оружия Киеву «негативным образом отразится на наших двусторонних связях». Он назвал такой шаг немецких властей пересечением «красной черты» «с учетом моральной и исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны».

Шольц назвал дружелюбными разговоры с Путиным, несмотря на разные взгляды
Политика
Олаф Шольц

ФРГ активно поддерживает Украину. Речь идет как о военной помощи (Германия поставляет реактивные системы залпового огня, пулеметы, гаубицы и различные боеприпасы), так и о финансовой (так, Берлин выступает одним из организаторов проведения 25 октября конференции для сбора средств на восстановление Украины). Власти страны не раз подчеркивали, что продолжат поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Канцлер Германии Олаф Шольц с начала спецоперации провел несколько телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. По итогам одного из последних, прошедшего в середине сентября, Шольц заявил, что Путин не осознал ошибочность своего решения начать военные действия.

Путин говорил, что помощь Украине — это не главная цель Запада. «Украина — это средство для достижения таких целей, которые ничего не имеют общего с интересами украинского народа», — считает глава государства. По его мнению, такая цель — «развал России».

Теги
Германия ФРГ двусторонние отношения Украина
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