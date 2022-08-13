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Минобороны Словакии отчиталось о поставке Украине четырех САУ Zuzana

Фото: ermaka2022 / Telegram
Фото: ermaka2022 / Telegram

Украина получила от Словакии первые четыре 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки (САУ) Zuzana 2, сообщает словацкое издание Pravda со ссылкой на заявление компании — разработчика гаубиц Konštrukta Defence и Министерство обороны страны.

В июне между странами был заключен контракт на поставку восьми САУ. Договор предусматривал продажу гаубиц, однако сумма сделки не раскрывалась.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что считает вклад Братиславы в помощь Киеву одним из наиболее ценных. Главной целью военных поставок он назвал вклад в «спасение как можно большего числа жизней и помощь украинским друзьям» в прекращении боевых действий. По словам политика, именно поставки артиллерии важны по той причине, что она является важным элементом боевой поддержки военных операций.

Надь ранее также допускал, что Украина может получить от Словакии авиацию — истребители МиГ-29 советского производства. Однако отдавать их бесплатно Братислава не готова: страна хочет найти государства, которые купили бы эти самолеты для Киева, либо же намерена получить взамен более современную авиатехнику.

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Фото:Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

САУ Украине также поставляли Франция (155-миллиметровые гаубицы Caesar), США (гаубицы М777), Германия (Panzerhaubitze 2000).

В июне замглавы военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что у украинских войск одно артиллерийское орудие приходится на 10–15 российских и страна почти израсходовала собственные артиллерийские боеприпасы, поэтому полностью зависит от западных поставок. Он добавил, что в ближайшем будущем военные действия останутся «артиллерийской войной».

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артиллерия Украина военная помощь Словакия
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