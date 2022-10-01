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Глава Минобороны ФРГ прибыла в Одессу и обещала Украине поставки Iris-T

Кристина Ламбрехт
Кристина Ламбрехт (Фото: Jörg Blank / dpa / Global Look Press)

Во время визита в Одессу министр обороны Германии Кристина Ламбрехт обещала поставить на Украину системы ПВО Iris-T. Об этом сообщает телеканал Welt.

Отмечается, что это ее первый визит на Украину. Она встретилась со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. На встрече Ламбрехт обещала в скором времени предоставить Киеву системы Iris-T. Это поможет Украине оборонятся от российской авиации и «беспилотников, которые были поставлены российской армии».

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Также министр осмотрела зенитные танки Gepard, которые используются при обороне одесского порта, откуда Украина экспортирует зерно.

Об обсуждении немецким правительством передачи Украине систем IRIS-T SLM со ссылкой на источники сообщала Bild еще в середине мая. В Берлине допускали, что системы могут развернуть в Киеве в ноябре этого года, указывала газета. При этом Минэкономики ФРГ одобрила покупку Киевом этих систем.

В июле Welt сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц задерживает поставку Киеву 11 систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM, которые власти Украины собираются приобрести напрямую у немецкого производителя. 

Самоходные зенитно-ракетные установки IRIS-T SLM разрабатывались с 2007 года, впервые систему успешно протестировали в 2014 году. Дальность пуска IRIS-T — до 40 км, а потолок — до 20 км. Возможна как самостоятельная работа, так и дежурство в рамках эшелонированной системы ПВО.

В комплексе используются ракеты класса «воздух — воздух» IRIS-T. Они оснащены инфракрасной головкой самонаведения и твердотопливным двигателем, способным разгонять ракету до скорости 3 Маха.

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